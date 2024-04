Żołnierz wojsk specjalnych zaginął w środę, podczas ćwiczeń w rejonie Westerplatte, gdzie odbywały się ćwiczenia. Nurka szukały jednostki Marynarki Wojennej, policja wodna, straż graniczna i ekipy z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. W akcji brała udział grupa nurków, roboty podwodne oraz śmigłowiec W-3 z 43BLMW oraz Blackhawk z wojsk specjalnych.

Do jednostki wojskowej GROM nie przychodzą ludzie z ulicy. To są najlepsi z najlepszych. Żołnierze ci regularnie przechodzą wnikliwe badania, które dopuszczają do takich nurkowań. Był dobrze wyposażony, to nurek z olbrzymim doświadczeniem - mówił dla RMF FM ppłk Mariusz Łapeta, rzecznik Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.