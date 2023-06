Egzaminem z języka polskiego o godz. 9.00 rozpocznie się dziś dodatkowa sesja egzaminów ósmoklasisty. Przystąpią do nich uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek odbędzie się egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Wszystkie egzaminy zdawane przez uczniów klas VIII podczas egzaminu ósmoklasisty są egzaminami pisemnymi.

Z danych udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że do egzaminu z języka polskiego ma przystąpić w sesji dodatkowej 3399 uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym 314 uczniów będących obywatelami Ukrainy. Do wtorkowego egzaminu z matematyki ma przystąpić 3481 uczniów, w tym 313 uczniów z Ukrainy.



Do egzaminu z języka angielskiego, najczęściej wybieranego przez uczniów języka obcego nowożytnego, w sesji dodatkowej ma przystąpić 3361 uczniów, w tym 240 z Ukrainy. Do egzaminu z języka niemieckiego - 95 uczniów, w tym 4 z Ukrainy, do egzaminu z języka rosyjskiego - 67 uczniów, w tym 52 z Ukrainy. Egzamin z języka hiszpańskiego ma zdawać 5 uczniów, a z języka francuskiego - 3 uczniów.

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu, egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.



Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 3 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.



Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.