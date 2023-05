Za uczniami ostatnich klas szkół podstawowych pisemny egzamin z matematyki - druga część egzaminu ósmoklasistów. Wczoraj pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek czeka ich pisemny egzamin z języka obcego. Po godz. 13 CKE opublikowała arkusze zdań. A my w tym artkule publikujemy rozwiązania przygotowane przez Matematyka Gryzie.

Egzamin z matematyki trwał 100 minut. Dla uczniów m.in. z dysleksją mógł zostać przedłużony do 150 minut.

Sprawdź z nami rozwiązania przygotowane przez Matematyka Gryzie

Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Propozycje rozwiązań / MATEMATYKA GRYZIE /

Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy wyniki?

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 3 lipca.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - w dniach 12-14 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. O zasadach rekrutacji, podziale punktów piszemy w naszym raporcie specjalnym Egzamin ósmoklasisty 2023.