Czołowi polscy politycy wzięli udział w obchodach Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. "Wy w swojej służbie realizujecie coś, co jest najgłębiej ludzkie" - chwalił polskie służby marszałek Szymon Hołownia. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że tylko w 2023 r. strażacy podjęli pół miliona interwencji.

Szymon Hołownia, Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda / Radek Pietruszka / PAP

W swojej służbie codziennie mówicie językiem, który sprawia, że rozumieją się ludzie - bez znaczenia, jakie mają wykształcenie, bez znaczenia, skąd pochodzą - bo język poświęcenia, ofiarności, odwagi rozumie instynktownie każdy - zwrócił się do strażaków Hołownia.

Zaznaczył, że "w swojej pracy, w swojej służbie" strażacy "kierują się trzema podstawowymi wartościami; to odwaga, to kompetencja, to ofiarność" - powiedział.

Jesteście wśród instytucji publicznych tą, której Polacy ufają często najbardziej. Właśnie dlatego, że jesteście ponad podziałami partyjnymi, ponad podziałami klasowymi, ponad jakimikolwiek podziałami. Bo dla was człowiek to człowiek. Życie to życie. Służba to służba - podkreślał marszałek.

Hołownia zaznaczył, że strażakom należy się olbrzymia wdzięczność, od całego społeczeństwa. Kiedy widzimy was w akcji, nie tylko zazdrościmy wam, ale chcielibyśmy być tacy jak wy: odważni, kompetentni i ofiarni - skomentował polityk.

Prezydent wręczył odznaczenia i awanse

Podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka prezydent Andrzej Duda wręczył funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej odznaczenia państwowe oraz awanse generalskie. Przypomniał, że tylko w 2023 r. strażacy podjęli pół miliona interwencji, podczas których udzielali wszechstronnej pomocy.

W swoim wystąpieniu prezydent podziękował strażakom za służbę ludziom i Rzeczypospolitej oraz za to, że wybrali tę "niezwykle ważną profesję".

Przypomniał, że w 2023 r. pojazdy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej wyjeżdżały pół miliona razy na różne interwencje, spośród których jedynie 100 tys. polegało na gaszeniu pożarów.

To pokazuje, jaka jest skala zapotrzebowania na pomoc, na wsparcie, na ratunek ze strony strażaków. To pokazuje również, jak wielkie jest społeczne zaufanie. Prawda jest taka (...), że ludzie kiedy są w trudnej sytuacji i nie wiedzą, co zrobić, jaką służbę wezwać, najczęściej wzywają Straż Pożarną - ocenił Andrzej Duda.

Prezydent podziękował także strażakom za uczestnictwo w zagranicznych misjach ratunkowych, takich jak pomoc w gaszeniu pożarów lasów w Grecji w lipcu 2023 r. oraz za pomoc w ogarniętej wojną Ukrainie.