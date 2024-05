W nocy z niedzieli na poniedziałek w całej Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu do ok. 20 mm, a na Pomorzu i w Polsce centralnej, aż po Opolszczyznę i Małopolskę - burze, początkowo z gradem. Termometry wskażą od 9 st. C na zachodzie, przez 9-10 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich, po 13 st. C na wschodzie Polski. Wiał będzie słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowo-zachodnich, w czasie burz w porywach do 70 km/h.

Od poniedziałku zmiana aury. Deszcz i burze

W poniedziałek zachmurzenie duże z opadami deszczu i burzami w całym kraju - ostrzegają synoptycy. Okresami większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 15°C nad morzem, około 20°C w centrum do 22°C na południu. Temperatura minimalna w nocy od 8°C na zachodzie do 12°C na wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, nad samym morzem północny. W trakcie burz możliwe porywy do 65 km/h.

We wtorek również pochmurno z okresowym rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14°C na Suwalszczyźnie, około 18°C w centrum do 20°C na zachodzie. Temperatura minimalna w nocy od 7°C na północy do 12°C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W środę i czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w środę na południu i zachodzie duże wtedy możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna przeważnie od 16°C na Suwalszczyźnie, około 20°C w centrum do 22°C na zachodzie. Nad morzem chłodniej około 10-13°C.

W nocy temperatura minimalna w środę od 2°C na północnym wschodzie, około 8°C w centrum do 12°C na zachodzie, zaś w czwartek przeważnie od 4°C na wschodzie do 10°C na zachodzie. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, chwilami zwłaszcza w środę porywisty, wschodni i południowo-wschodni.