"Każde życie jest święte"

Papież Franciszek wyraził pragnienie, by rozpoczynający się w Wigilię Rok Święty stał się okazją do zburzenia wszystkich murów podziału: ideologicznych, politycznych i fizycznych.

W tym kontekście odniósł się do Cypru. Żywię nadzieję, że uda się osiągnąć wspólnie uzgodnione rozwiązanie, które położy kres podziałowi z pełnym poszanowaniem praw i godności wszystkich wspólnot cypryjskich - przekazał.

Papież przypomniał również o losach dzieci na wojnie cierpiących z powodu głodu, o osobach starszych zmuszonych do życia w samotności, a także o wszystkich, którzy są prześladowani z powodu wiary. Każde życie jest święte - powiedział w świątecznym orędziu.

Zaapelował do rządzących, aby Rok Święty był okazją do darowania długów, zwłaszcza tych, które obciążają kraje najuboższe. Drzwi serca Boga są zawsze otwarte, powróćmy do niego. Powróćmy do serca, które nas miłuje i nam przebacza. Pozwólmy, aby nam przebaczył, pozwólmy, aby pojednał nas ze sobą - wezwał Franciszek.

Papież apelował o pojednanie się z Bogiem, ponieważ dzięki temu będziemy mogli pojednać się ze sobą nawzajem. Boże miłosierdzie może wszystko, rozwiązuje wszelki węzeł, burzy wszelki mur podziału, gasi nienawiść i ducha zemsty - mówił.

W te Święta Bożego Narodzenia, na początku Roku Jubileuszowego, zachęcam każdą osobę, każdy naród i kraj, aby mieli odwagę przekroczyć drzwi, żeby stali się pielgrzymami nadziei, aby uciszyli broń i przezwyciężyli podziały - wzywał.

Na koniec złożył wszystkim życzenia i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu.