Co czeka nas w pogodzie w najbliższych dniach? Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na białe święta mogą liczyć jedynie mieszkańcy południowych krańców Polski. Spadnie tam od 5 do 15 cm śniegu.

Jarmark świąteczny w Lublinie / Wojtek Jargiło / PAP

Dziś będzie na ogół pochmurno, miejscami prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

Na południu Śląska i Małopolski spadnie od 5 do 10 cm śniegu, a w górach - od 10 do 20 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia na wschodzie i południu do 4 na zachodzie i 5 nad morzem.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Tam, gdzie spadnie śnieg, mogą się pojawić porywy powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na Wigilię

W Wigilię prognozowane jest zachmurzenie na ogół duże. Jedynie w centrum i na północy zobaczymy więcej pogodnego nieba.

Na krańcach północnych miejscami będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, a na południowym wschodzie i południu kraju deszcz ze śniegiem i śnieg.

Na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 10 cm, a w górach o 10 do 20 cm.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia na południu i lokalnie w centrum do 5 na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu porywisty. W górach spodziewane są porywy powodujące lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na Boże Narodzenie

Boże Narodzenie będzie pochmurne. Na zachodzie i Pomorzu prognozowane są słabe opady deszczu. Na Dolnym śląsku możliwe są opady marznące powodujące gołoledź.

Na wschodzie i południu kraju wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia na wschodzie do 5 na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany.

Prognoza pogody na drugi dzień świąt

Czwartek przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami spadnie deszcz, a na południu i lokalnie w centrum wystąpią opady mieszane.

Termometry pokażą od 0 stopni na południu, około 2 w centrum, do 8 na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany.

Prognoza pogody na piątek

W piątek czekają nas również rozpogodzenia. Możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki.

Termometry pokażą maksymalnie od -1 stopnia na południowym wschodzie, około 2 w centrum, do 7 na Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany.

Prognoza pogody na soboty i niedzielę

Sobota i niedziela będą pochmurne jedynie na krańcach północnych. Tam też możliwe są opady deszczu lub mżawki. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie.

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 na południowym wschodzie, około 1-2 w centrum, do 6 na Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.