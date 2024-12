Ho. Ho. Ho! Dziś wraz z Mikołajem przemierzymy Polskę z południa na północ - z Zakopanego do Mikołajek. Będą prezenty, spotkania z dziećmi i mnóstwo radości. Słuchajcie radia, śledźcie naszą stronę oraz profile w mediach społecznościowych, bo zapowiada się niezapomniany mikołajowy weekend z RMF FM.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Dziś o poranku do Zakopanego zawitał wspaniały gość . VIP wśród VIP-ów: Święty Mikołaj z ogromnym workiem pełnym prezentów.

Na Gubałówce wypatrzył go i osobiście przywitał zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Jak dowiedział się nieoficjalnie nasz dziennikarz, Mikołaj ma ambitny plan dotarcia - jeszcze dzisiaj - do Mikołajek na Mazurach. W wiosce żeglarskiej zaplanowano bowiem zlot Mikołajów z całej Polski. Mają paradować, morsować i oczywiście rozdawać prezenty. A po całym dniu ciężkiej pracy wszyscy wybiorą się na wielką dyskotekę. Oj, będzie się działo! Bądźcie z nami i śledźcie naszą relację.

Zaskakujące spotkanie na Gubałówce i droga Mikołaja przez Polskę

Mikołaj swoją dzisiejszą podróż zaczął - a jakżeby inaczej - w górach, gdzie sypnęło śniegiem i czuć już zimę, a Gubałówka zmieniła się w magiczną Krainę Światła. Blisko 2 miliony ledowych lampek, które rozświetlają stację kolejki i ośrodek na szczycie góry, widać z całego Zakopanego.

W tak bajkowej scenerii naszego Mikołaja przywitała ekipa RMF FM. Święty oczywiście obiecał, że wszyscy grzeczni dostaną prezenty, a niegrzeczni... rózgi. Dziś Mikołaj w Zakopanem pojawi się jeszcze na Krupówkach, by spotkać się z góralami i turystami. Potem wsiądzie w świąteczny żółty konwój RMF FM i ruszy w stronę Krakowa.

/ RMF FM

Po drodze zaplanował wizytę w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. Tam w sposób niestandardowy dotrze na spotkanie z dziećmi. Jak udało się nam ustalić, Mikołaj-kaskader będzie miał wyjątkową asystę strażaków z Radziszowa, którzy użyczyli Świętemu swoją największą drabinę. Tyle na razie możemy zdradzić. Po więcej szczegółów odsyłamy na nasze media społecznościowe.

Z Radziszowa wraz z żółtą ekipą RMF FM Mikołaj ruszy na lotnisko Kraków-Balice, by tam przesiąść się na samolot, wzbić się w niebo i wylądować na... Mazurach. Bo to właśnie tam, w Mikołajkach, powstała specjalna Wioska Mikołajów.

Wieczorem w Mikołajkach nasz radiowy siwobrody rozświetli wielką choinkę, będzie kolędował z mieszkańcami i rzecz jasna rozdawał prezenty. Mikołaj chętnie też będzie pozował do zdjęć, więc jeśli chcecie mieć niezwykłą fotografię - zapraszamy na Plac Wolności.

Wielka zabawa z Mikołajem i RMF FM

Na tym jednak wizyta w Mikołajkach się nie kończy, ona się tam dopiero zaczyna. W sobotę bowiem w Mikołajkach odbędzie Parada Mikołajów i wielka dyskoteka. Zanim jednak będziemy pląsać wraz z mnóstwem innych zaproszonych na zlot Mikołajów, koniecznie odwiedźcie Wioskę Żeglarską Mikołajki, która wyjątkowo na ten weekend zmienia się w Wioskę Mikołajów.

Przygotowano tam strefę animacji dla dzieci, gdzie zabawy prowadzić będą elfy, gdzie pojawi się zagroda reniferów, a także atrakcje, takie jak mikołajkowe morsowanie! Będą też warsztaty świąteczne, gdzie najmłodsi będą mogli ozdabiać pierniki, pisać listy do Świętego Mikołaja i tworzyć świąteczne dekoracje.

Oczywiście nie zabraknie najlepszej muzyki. Na scenie w mikołajowej wiosce wystąpi m.in. Dominik Dudek, ale także lokalni artyści oraz dzieci i młodzież z okolicznych szkół.

Wieczorna mikołajowa dyskoteka to świetna rozgrzewka przed niedzielnymi Biegami Mikołajkowymi. Przyjeżdżajcie do Mikołajek, słuchajcie radia RMF FM, czytajcie naszą stronę RMF24.pl i śledźcie nasze media społecznościowe. Do zobaczenia na trasie Świętego Mikołaja!