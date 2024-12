W Łódzkiem odbył się finał konkursu "Z pasją do gastronomii", w którym młodzi kucharze, piekarze i cukiernicy z różnych szkół zawodowych województwa zmierzyli się w kulinarnym starciu. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności w trzech kategoriach, tworząc wyjątkowe dania według własnych pomysłów. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 11 grudnia podczas uroczystej gali.

Smaczna rywalizacja w łódzkim "gastronomiku" w ramach wojewódzkiego konkursu "Z pasją do gastronomii" / Agnieszka Wyderka / RMF FM

W łódzkim "Gastronomiku" odbył się emocjonujący finał konkursu "Z pasją do gastronomii", który zgromadził 18 utalentowanych młodych kucharzy, piekarzy, wędliniarzy i cukierników z całego województwa. To wyjątkowe wydarzenie stanowiło nie lada wyzwanie dla uczestników, którzy mieli za zadanie w ciągu zaledwie 90 minut przygotować konkretny produkt, ale według własnej, unikalnej receptury. Wszystko to pod czujnym okiem doświadczonych ekspertów, którzy oceniali ich prace.

Pierwsze wyzwanie stanęło przed piekarzami, którzy musieli wykazać się umiejętnością wypieku chleba żytniego na zakwasie oraz sześciu bułek. Wśród nich Patrycja Walencka z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi zaprezentowała chleb żytni z burakami i bułki preclowe, które przygotowała z pomocą Internetu i wiedzy przekazanej przez nauczycieli.

Cukiernicy, którzy stanęli do rywalizacji jako drudzy, mieli za zadanie stworzyć ozdobione torty i babeczki. Adam Toczek, reprezentujący Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, postawił na elegancję i minimalizm w dekoracji, łącząc smaki białej i ciemnej czekolady z żelką wiśniową i migdałową chrupką.

Wypieki powstawały pod czujnym okiem jurorów / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Ostatnią grupą, która miała okazję zaprezentować swoje umiejętności, byli kucharze-wędliniarze. Ich zadaniem było przygotowanie parzonej białej kiełbasy oraz deski wędlin. To stanowiło prawdziwe wyzwanie zarówno pod względem technicznym, jak i smakowym.

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 11 grudnia podczas gali w Zespole Szkół Nowoczesnych Technologii w Łodzi, gdzie oprócz wręczenia nagród odbędzie się pokaz kulinarny z udziałem znanej Darii Ładochy. Konkurs "Z pasją do gastronomii" jest częścią większego projektu samorządu województwa łódzkiego, który ma na celu promowanie ciągłego uczenia się i zdobywania nowych umiejętności w każdym wieku.

Jury, chociaż zachowało wyniki w tajemnicy, nie kryło zadowolenia z wysokiego poziomu prezentowanych wypieków.