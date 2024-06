​Zbigniew Ziobro zostanie wezwany na przesłuchanie przed komisję śledczą ds. Pegasusa na 1 lipca na godz. 10. Informację przekazało prezydium komisji.

Zbigniew Ziobro / Piotr Polak / PAP

Przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka poinformowała w środę, że komisja wezwała na świadka b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Przesłuchanie Ziobry ma odbyć się 1 lipca - przekazała.

Kończymy wątek związany z zakupem systemu Pegasus, dlatego też podjęliśmy decyzję o wezwaniu przed komisję na dzień 1 lipca Zbigniewa Ziobry - poinformowała Magdalena Sroka na środowej konferencji prasowej.

Sroka stwierdziła, że z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł trafiło do CBA na inwigilację obywateli, a powinno trafić do osób pokrzywdzonych przestępstwem.

"Liczymy, że pan Zbigniew Ziobro przyjdzie"

Jeśli Zbigniew Ziobro jest chory, to tak jak każdy świadek będzie musiał przedłożyć stosowne dokumenty. Komisja będzie podejmowała stosowne kroki, żeby weryfikować rzeczywisty stan - powiedział na konferencji prasowej Paweł Śliz z Trzeciej Drogi.

Tak jak obiecaliśmy, bez względu na aktualną sytuację, bez względu na to, co mówią politycy PiS oraz Suwerennej Polski, przychodzi czas na Zbigniewa Ziobrę - mówił poseł Tomasz Trela. Liczymy, że pan Zbigniew Ziobro przyjdzie. Przed kampanią wyborczą był aktywny publicznie. Wierzymy w to, że będzie mówił prawdę i tylko prawdę - dodał poseł Trela.

W trakcie tego przesłuchania zapewnimy ministrowi Ziobro możliwość składania zeznań zwalniających go z wszelkich tajemnic, do których mógłby być zobowiązany - mówił członek komisji Witold Zembaczyński.

Choroba Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro jesienią 2023 r., już po wyborach parlamentarnych, ogłosił, że choruje na nowotwór przełyku. Potem przeszedł wielogodzinną operację, ujawnił ze pojawiły się przerzuty. "Nie dają mi dużych szans, ale walczę" - mówił w maju Zbigniew Ziobro w rozmowie z "Super Expressem".

Dotychczas komisja przesłuchała m.in.: b. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, b. wiceszefa MS Michała Wosia, byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaja Pawlaka oraz innych pracowników resortu sprawiedliwości.

Czym zajmuje się komisja ds. Pegasusa

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. badała, czy działania operacyjno-rozpoznawcze prowadzone z wykorzystanie Pegasusa wobec polskich obywateli były legalne, prawidłowe i celowe.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością.

W lipcu 2021 roku opublikowane zostały wyniki międzynarodowego dziennikarskiego śledztwa 17 mediów, w których stwierdzono, że oprogramowanie Pegasus umożliwiało śledzenie co najmniej 180 dziennikarzy, 600 polityków, w tym trzech prezydentów, 10 premierów i jednego króla oraz 85 działaczy praw człowieka i 65 liderów biznesu z różnych krajów.

Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.