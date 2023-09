Jego zdaniem - Giertych - nie pokazał, że się zmienił, bo "nie pokazał tego nawet w sprawie praw kobiet.

"Wypowiada się jego żona, córki składają deklaracje, a Roman Giertych milczy w tej sprawie jak grób. To jest podejrzane. Donald Tusk odpowiada dzisiaj za Giertycha. To on z budował koalicję z Giertychem i będzie ponosił tego wszelkie konsekwencje. Lewica jest jedynym ugrupowaniem, na listach którego nie znajdzie się żaden były nacjonalista, faszysta, żaden Mejza, Bąkiewicz, Giertych. Jeśli ktoś chce głosować na Polskę wolną od takich panów to polecam Lewicę" - powiedział Biedroń w RMF24.

Lewica będzie języczkiem u wagi

Celem Lewicy jest zajęcie trzeciego miejsca w wyborach parlamentarnych - powiedział europoseł Biedroń. Od tego zależy, jego zdaniem, "w jakim kierunku pójdziemy, czy nadal będzie rządził PiS, ta czarno-brunatna koalicja z Konfederacją, czy zrobimy koalicję, w której odejdziemy od głupich, niepotrzebnych sporów i zajmiemy się tym, co ważne dla Polaków".

Przypomniał, że na Lewicy oprócz trzech liderów są trzy liderki, a głównymi tematami dla jego partii w trwającej kampanii wyborczej są: młodzi ludzie, świeckie państwo, liberalizacja aborcji, dobra gospodarka, Polska silna w UE i powszechny program budowy mieszkań z niskim czynszem.

Robert Biedroń zastrzegł, że Lewica nigdy nie przyjmie zaproszenia na rozmowy z PiS-em o koalicji, mimo słów Leszka Millera, że Lewica jest w stanie rządzić z partią Kaczyńskiego.

"To Leszek Miller wyprowadził Lewicę z Sejmu, a ja z Czarzastym, Zandbergiem, z Scheuring-Wielgus wprowadziliśmy polską Lewicę do Sejmu po latach nieobecności. My jesteśmy po drugiej stronie tęczy. Tęcza jest brunatna tam, gdzie jest PiS, a tam, gdzie tęcza jest kolorowa tam jest Lewica. Nie mamy żadnych wątpliwości z kim chcemy utworzyć koalicję. Po tych wyborach będzie koalicja z KO, z Trzecią Drogą, ale żeby tak się stało Lewica musi być na podium" - powiedział Biedroń.

Biedroń: krótszy tydzień pracy powinien być standardem w Polsce

Zdaniem europosła Lewicy Polki i Polacy za dużo pracują i za mało zarabiają, stąd propozycja Lewicy skrócenia czasu pracy.

"To jest standard, który w każdym europejskim, cywilizowanym kraju nie tylko jest dyskutowany, ale w niektórych wprowadzany. Polacy pracują najwięcej w Europie, a zarabiają najmniej w Europie. Trzeba doprowadzić do tego, żeby ta praca była godna, a płaca sprawiedliwa. Polki i Polacy są przemęczeni, powinni dobrze zarabiać i mniej pracować (..) To jest kierunek, w którym będzie zmierzał cały cywilizowany świat" - zapowiedział w RMF24 Biedroń.

Obiecał, że Lewica utrzyma pogram 800+, ale będzie on dwa razy do roku waloryzowany (...) PiS doprowadził gospodarkę do ruiny. Już nie mają co rozdawać, dzisiaj mogą tylko obiecywać. PiS idzie bardzo słaby do wyborów. Będzie musiał zrobić koalicję czarno-brunatną z typami typu Braun, Korwin-Mikke" - powiedział gość Rozmowy w RMF FM i RMF24.