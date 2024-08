Jak jednak wskazują politycy i prawnicy, publikowanie numeru konta do wpłacania darowizn nie uchodzi za zbiórkę, więc nie ma mowy o złamaniu prawa. "Mam nadzieję, że on to zawiadomienie naprawdę złoży. Będzie się mógł wtedy tłumaczyć jedynie nieznajomością prawa" - odpowiedział Giertychowi poseł PiS Radosław Fogiel.

Dlaczego PKW odrzuciła sprawozdanie PiS?

Wśród powodów odrzucenia sprawozdania wyborczego PiS PKW wymieniło m.in. agitację wyborczą podczas pikników wojskowych, spot reklamowy Ministerstwa Sprawiedliwości czy prowadzenie kampanii wyborczej przez pracowników Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Partia nie zgadza się z tą decyzją i zapowiedziała wstąpienie na drogę sądową.

Na uchwałę PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego przysługuje skarga do Sądu Najwyższego. Może ją wnieść pełnomocnik finansowy komitetu w ciągu 14 dni od doręczenia mu postanowienia PKW.