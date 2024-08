"Jeśli rząd sądzi, że zabije opozycję (…) to myślę, że się bardzo zawiedzie i kto wie, może to się okaże wręcz dla nich bardzo trudne do przeżycia za jakiś czas, dlatego że to będzie miało swoje konsekwencje" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Jabłoński. Polityk Prawa i Sprawiedliwości był pytany przez Tomasza Terlikowskiego, czy w oczy jego partii zagląda śmierć po tym, jak w czwartek Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję skutkującą obcięciem PiS wielomilionowej subwencji.

Paweł Jabłoński / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM Próba zniszczenia demokratycznej opozycji w Polsce poprzez odbieranie pozycji, poprzez próbę zaduszenia partii, to jest działanie, które nie mieści się w standardach demokracji - powiedział Paweł Jabłoński w Porannej rozmowie w RMF FM. Polityk wskazywał, że PKW swoją decyzją "przyjęła pewien standard, który teraz, jak rozumiem, będzie musiał być stosowany wobec wszystkich partii". Poseł próbował "odbić piłeczkę", wskazując na możliwe nieprawidłowości po stronie oponentów politycznych. Dziś przyglądamy się np. kampanii samorządowej, jak samorządowcy korzystali również z budżetów poszczególnych miast, województw. (...) Widać było w Warszawie, jak różni europosłowie korzystali prawdopodobnie z jakichś preferencji od urzędu miasta, np. przy reklamie na autobusach. Będziemy to sprawdzali - zapowiedział Jabłoński, wskazując, że ma na myśli kampanię do europarlamentu i działania polityków Platformy Obywatelskiej. Zobacz również: Michał Dworczyk straci immunitet? Chodzi o aferę mailową Opracowanie: Maciej Filipek