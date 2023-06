Czy w referendum zagłosowałby pan za wyjściem Polski z Unii Europejskiej? - zapytał Ryszard Petru podczas debaty gospodarczej w RMF FM Sławomira Mentzena. Wczoraj panowie starli się w naszym radiowym studiu, a wspomina wymiana zdań szeroko rozeszła się w interencie.

Sławomir Mentzen w studiu RMF FM / Michał Dukaczewski / RMF FM

W RMF FM starli się dwaj politycy - ekonomiści: Ryszard Petru, założyciel .Nowoczesnej i Sławomir Mentzen, czyli jeden z liderów Konfederacji. Podczas debaty poruszono wiele kwestii. Politycy rozmawiali o wieku emerytalnym, kwestiach socjalnych, likwidacji ZUS-u, minimalnego wynagrodzenia, strefy euro, ale także... wyjścia z Unii Europejskiej.

Ryszard Petru dopytuje Sławomira Mentzena o wyjście Polski z UE RMF24

Ryszard Petru wprost zadał pytanie Sławomirowi Mentzenowi: Gdyby dzisiaj było referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej (...) To ma pan dwa warianty. Albo głosuje pan "tak", albo "nie". Proszę jasną deklarację (...) czy zostajemy w takiej unii niedoskonałej, czy wychodzimy z niej? - zapytał.

Lider Konfederacji unikał jasnej odeklaracji. Unia, która zapewnia swobodę poruszania się, przepływu kapitału, usług, osób, jest świetnym rozwiązaniem - mówił Mentzen. Petru nie ustępował: Ale ja panu zadaję pytanie. Dzisiaj jest referendum...

Wtedy od lidera Konfederacji usłyszał: Dzisiaj nie ma żadnego referendum. Po chwili Sławomir Mentzen dodał: Wszystko zależy, co się będzie działo później z Unią. Ostatecznie polityk nie odpowiedział na pytanie.

"To nie program to żart"

Ryszard Petru i Krzysztof Berenda, jeden z prowadzących debatę w RMF FM / RMF FM

Sporo emocji w internecie wzbudziła także inna wymiana zdań naszych gości. Poszło o hasło Sławomira Mentzena dotyczące likwidacji m.in. ZUS, VAT, PiS oraz PO.

Ja mam taki slogan, hasło, które często powtarzam. Żeby w Polsce było lepiej, trzeba zlikwidować PIT, CIT, ZUS, VAT, TVP, TVN, PiS i PO. Natomiast nie jest to program polityczny. Jest to żartobliwe hasło, nie lubię tłumaczyć żartów. Ten żart jest tak oczywisty, że w zasadzie każdy go rozumie, poza niektórymi dziennikarzami i chyba panem - stwierdził Sławomir Mentzen.

Jednocześnie lider Nowej Nadziei zaznaczył: ZUS to oczywista piramida finansowa i dziwię się, że zarząd ZUS jeszcze nie siedzi w związku z zarzutami o oszustwo.

Petru do Mentzena: Chce pan zlikwidować ZUS? RMF FM

Jakie tematy pojawiły się jeszcze podczas debaty w RMF FM i o co ścierali się obaj politycy przeczytacie tutaj>>>

Zobacz również: Petru i Mentzen odpowiadali na pytania słuchaczy RMF FM