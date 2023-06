Robert Mazurek zapytał, o to czy Donald Tusk jest populistą. Nawiązał w ten sposób do obietnicy podniesienia świadczenia 500+ o 300 złotych przez PiS i deklaracji PO, że nie tylko poprze ten wniosek, ale że należy to świadczenie rewaloryzować jeszcze przed wyborami. Petru na konferencji we wtorek powiedział, że pomysł podwyżki 500+ to najprostszy sposób to najprostszy sposób, by utrzymać inflację i że to język populizmu.

Konferencja prasowa miała miejsce pod NBP i głównie chodziło mi o baner, który tam wisiał. On sugeruje, że to Putin jest winny inflacji. Tymczasem 13 proc. w Polsce a w Hiszpanii 3,2 - to jest taka różnica - tłumaczył Ryszard Petru - Donald Tusk maksymalizuje wynik swojej partii. Mam inne zdanie w kwestiach, które zgłasza. Uważam, że 800+ powinno być tylko dla osób niezamożnych, co więcej jest próg, który zaproponowałem - dodał.