Jak bardzo kryzys praworządności jest istotny dla atrakcyjności gospodarczej Polski. Dlaczego Konfederacja nie brała udziału w protestach przeciwko upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego i sądów?

Mentzen: Praworządność jest niezwykle ważna i to, że nie można się doprosić sprawiedliwego wyroku w Polsce, jest poważną barierą inwestycyjną. Nie bez powodu Polska ma jedną z najniższych w UE stopę inwestycji. To zaledwie 16 proc. PKB, tylko Grecja ma 12 proc. Inwestorzy boją się tu inwestować. Wszyscy powinni mieć pewność, że wyroki w Polsce są szybkie oraz sprawiedliwe. Natomiast protesty opozycji są nie na miejscu. Cały problem z praworządnością zaczął się od tego, że PO pod koniec swoich rządów wybrała sędziów Trybunału Konstytucyjnego "na zapas" i PiS potem zaczął robić dokładnie to samo. Żadna strona nie jest święta.

Konfederacja jako jedyna sprzeciwiła się jako jedyna niepraworządnej i niekonstytucyjnej ustawie covidowej, przez którą mieliśmy w Polsce cyrk przez dwa lata - dodał Mentzen.

Petru: Uważam, że to błąd, że Konfederacja nie broni praworządności. W tej partii znajdują się posłowie, którzy przyłożyli rękę do niszczenia TK. Są dwa elementy - przestrzeganie konstytucji, a niezależnie od tego sądy w Polsce, które działają w sposób koszmarny i wydłużyły się procedury sądowe. W Polsce, przez brak transparentności i brak efektywnych sądów mniej się inwestuje, bo nie ma pewności, jak odzyskać pieniądze, gdy zostaliśmy oszukani.

Czy jesteście za ograniczeniem gotówki?

Petru: Ograniczenie będzie następowało w sposób naturalny. Polska jest w czołówce krajów, gdzie używa się płatności bezgotówkowej. Jesteśmy krajem, który wymyślił blika. Nie ma sensu wprowadzać ustaw w tym zakresie. Ale ci, którzy walczą o to, by w Polsce było jak najwięcej gotówki - to propozycja skansenu. Gotówka naturalnie będzie z Polski znikała, ale nie zniknie do końca.

Metzen: Oczywiście, że nie jestem za jakimkolwiek ograniczeniem możliwości płatności gotówką. Polacy mają do tego prawo.

Co w związku z niskimi emeryturami zrobić z polską demografią?

Mentzen: Mam trójkę dzieci. To już dosyć dużo. Sprawa dzietności, jest sprawą kulturową a nie finansową. Najbogatsze kraje na świecie mają stosunkowo niską dzietność, a najbiedniejsze - wysoką. Nie jest to zadanie dla polityków. Politycy próbują tłumaczyć wprowadzanie olbrzymich programów socjalnych - takich jak 500+ - walką o lepszą demografię. To są programy całkowicie nieskuteczne. Ludzie sami powinni decydować, ile chcą mieć dzieci i politykom nic do tego.

Jak zachęcić Polaków do zakładania rodzin?

Petru: Na pewno finansowe zachęty nie działają, bo efektem 800+ jest to, że rodzi się mniej dzieci. Musi istnieć stabilna perspektywa dobrej pracy. Żeby to nastąpiło, musi być dobra edukacja, kobiety na rynku pracy muszą się poruszać z łatwością. I wysokie wynagrodzenia. Musimy być krajem innowacyjnym, z przejrzystymi podatkami, nie możemy tyle wydawać na programy socjalne i wtedy, w sytuacji bezpieczeństwa ekonomicznego, człowiek chętniej zakłada rodziny - na to są badania.

Gdyby to od was zależało: Kto byłby najlepszym ministrem finansów?

Mentzen: Sławomir Mentzen.

Petru: Obecnie minister finansów ma bardzo ograniczone kompetencje. Należałoby przywrócić kompetencje do ustalania budżetu. Przestrzegam pana Metzena, że żeby zostać ministrem finansów będzie musiał robić koalicję z PiS albo Platformą Obywatelską.

Mentzen: Nie wejdę w koalicję z PiS-em. W przyszłej kadencji nie wejdę w koalicję z nikim.