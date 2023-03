"Efekt Schlein"- tak rzymski dziennik "La Repubblica" nazwał boom zapisów do opozycyjnej centrolewicowej włoskiej Partii Demokratycznej po tym, gdy na jej czele stanęła po raz pierwszy w historii kobieta: 37-letnia Elly Schlein. Gazeta podała dziś, że w ciągu jednego dnia do partii zapisało się prawie 4 tysiące osób.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Niespotykane wcześniej tak duże zainteresowanie otrzymaniem legitymacji największego obecnie ugrupowania opozycji tłumaczy się zmianą przywództwa w wyniku ogólnokrajowych prawyborów pod koniec lutego.

Wybór młodej działaczki uznano za dopełnienie historycznych przemian we włoskiej polityce po tym, gdy w październiku zeszłego roku na czele rządu stanęła Giorgia Meloni, także pierwsza kobieta premier.

Dobę po tym, gdy nowa liderka Partii Demokratycznej zachęciła w wywiadzie w telewizji RAI do przystępowania do niej, około 4 tysięcy osób zrobiło to w ciągu jednego dnia- odnotowuje dziennik.

Przytacza słowa Matteo Lepore, burmistrza Bolonii, gdzie działała dotąd Elly Schlein i do niedawna była wiceprzewodniczącą władz regionu Emilia-Romania.

Od kilku dni zatrzymują mnie na ulicy różne osoby: kierowca karetki na światłach, kobieta z dzieckiem na spacerze, młody kasjer w supermarkecie i mówią mi, że zapiszą się do PD- dodał.

O "efekcie Schlein" gazeta pisze tuż przed Dniem Kobiet.

Kim jest Elly Schlein?

Elena Ethel Schlein urodziła się w 1985 roku we włoskojęzycznym kantonie Szwajcarii. Jest córką włoskiej prawniczki Marii Paolo Viviani Schlein i amerykańskiego politologa Melvina Schleina, którego rodzina emigrowała do USA z miasta Żółkiew koło Lwowa. Nosi imiona swoich dwóch babć: Eleny ze strony matki i Ethel ze strony ojca. Ma też obywatelstwo amerykańskie.

W młodości przeniosła się ze Szwajcarii do Bolonii, gdzie ukończyła prawo.

W 2008 roku jako wolontariuszka uczestniczyła w kampanii wyborczej przyszłego prezydenta USA Baracka Obama, a cztery lata później w następnej przed jego reelekcją.

We Włoszech zaangażowała się w działalność Partii Demokratycznej dając wyraz swemu niezadowoleniu z powodu braku uwagi partyjnych liderów wobec młodych działaczy ugrupowania i stała się ich rzeczniczką.

W 2014 roku Elly Schlein w wieku 29 lat została eurodeputowaną lewicy.

Od 2020 roku była wiceprzewodniczącą władz Emilii-Romanii. Pełniła tę funkcję do jesieni zeszłego roku, gdy została wybrana do Izby Deputowanych.

Jako liderka Partii Demokratycznej jest następczynią byłego premiera Enrico Letty, który złożył rezygnację z kierowania ugrupowaniem po przegranych przez nie wyborach parlamentarnych.