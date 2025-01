W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania Marcina Kulaska na ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Zastąpi na tym stanowisku Dariusza Wieczorka.

Marcin Kulasek / Piotr Nowak / PAP

To ważne zadanie, które pan na siebie przyjmuje. Polska nauka od wielu, wielu lat wymaga poważnego wsparcia - mówił do Marcina Kulaska prezydent Andrzej Duda. Zachęcał go też do rozmowy o przyszłości polskiej nauki.

Ja również wywodzę się ze środowiska naukowego, kilkanaście lat przepracowałem na uczelni - wspominał Duda. Dodał, że od kolegów z tamtych lat dostaje informacje o różnych problemach pracowników naukowych uczelni.

Andrzej Duda, Marcin Kulasek / Piotr Nowak / PAP

Nie ma co współczuć odchodzącym ministrom. Każdy ma do wykonania jakąś robotę. To jest czasami niewdzięczna praca i ona tak czy inaczej, prędzej czy później kończy się odejściem - mówił na ceremonii w Pałacu Prezydenckim premier Donald Tusk. Tak samo nie ma czego zazdrościć tym ministrom, którzy przychodzą na urząd. Nie przychodzą ani dla chwały, ani dla wdzięczności, tylko dla wykonania bardzo konkretnego i poważnego zadania - dodał.

Tusk mówił, że wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą pokazuje, jak ważna jest dziś nauka i udowadnia, że ma ona wpływ również na kwestie związane z bezpieczeństwem.

Kto ma przewagę naukową, będzie bezpieczny w przyszłości. Kto na tym polu przegrywa, może przegrać na każdym innym polu - ostrzegał.

Kim jest nowy minister nauki?

Marcin Kulasek (ur. 4 kwietnia 1976 r. w Jędrzejowie) jest absolwentem studiów magisterskich z zakresu technologii żywności na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie. Skończył też studia podyplomowe z zarządzania funduszami unijnymi na UWM oraz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na Akademii Morskiej w Gdyni. W 2007 r. doktoryzował się na UWM na podstawie pracy "Możliwość zastąpienia tłuszczu mlekowego tłuszczem roślinnym w technologii pełnego mleka w proszku".

Kulasek należał do Federacji Młodych Socjaldemokratów. W 2007 r. został sekretarzem warmińsko-mazurskiej rady wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2016 r. został wybrany na sekretarza generalnego SLD. Od 2021 r. jest sekretarzem generalnym Nowej Lewicy.

W wyborach parlamentarnych w 2019 r. Kulasek uzyskał mandat posła na Sejm RP IX kadencji w okręgu olsztyńskim. Został członkiem komisji edukacji, nauki i młodzieży oraz komisji rolnictwa i rozwoju wsi, a także przewodniczącym podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącym komisji obrony narodowej, zajmował się modernizacją sił zbrojnych.

W wyborach w 2023 r. Kulasek ponownie zdobył mandat poselski. W 2024 z ramienia Lewicy startował - bezskutecznie - w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W grudniu 2023 r. Kulasek został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W resorcie zajmował się m.in. Polską Grupą Zbrojeniową.