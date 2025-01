"Karol Nawrocki może wygrać wybory prezydenckie" - mówił w Porannej Rozmowie RMF FM Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu. Polityk odniósł się też do najnowszego sondażu parlamentarnego Opinia24 dla RMF FM, z którego wynika, że poparcie dla Lewicy wynosi zaledwie 5,6 proc. "Nie za bardzo się tym przejmuję. Nie należy oceniać partii lub poparcia dla partii w oparciu o jedną pracownię, tylko trzeba wyciągnąć średnią" - powiedział gość Tomasza Terlikowskiego.





Lewica jest stabilnym elementem tego rządu, trudnego bardzo rządu, umowa koalicyjna daje stabilność krajowi, a to jest potrzebne w tych bardzo niepewnych czasach, kiedy jest wojna, kiedy jest zmiana w USA, kiedy siły radykalne dochodzą do głosu w Europie - spokój i stabilność są rozsądniejsze dla Polski - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Włodzimierz Czarzasty.

Przewodniczący Nowej Lewicy pytany o to, czy przejmie fotel marszałka Sejmu, odpowiedział: Tak wynika z umowy koalicyjnej, a jak będzie - zobaczymy.

Czarzasty o najnowszym sondażu Opinia24 dla RMF FM

Tomasz Terlikowski zapytał też swojego gościa o komentarz do najnowszego sondażu partyjnego Opinia24 dla RMF FM. Wynika z niego, że poparcie dla Lewicy wynosi zaledwie 5,6 procent.

Nie za bardzo się tym przejmuję, nie należy oceniać partii lub poparcia dla partii w oparciu o jedną pracownię, tylko trzeba wyciągnąć średnią - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Kto nowym ministrem nauki?

Tomasz Terlikowski pytał też swojego gościa o to, kto zostanie nowym ministrem nauki, po tym jak z funkcji tej zrezygnował Dariusz Wieczorek. Według informacji reportera RMF FM, będzie nim Marcin Walasek.

Włodzimierz Czarzasty powiedział, że decyzja już została podjęta, ale zostanie ogłoszona we wtorek o godz. 11.00 podczas konferencji prasowej.

Decyzja została podjęta definitywnie w piątek. Wczoraj jeszcze rozmawiałem z panem premierem, dwie godziny rozmawialiśmy o różnych sprawach, również na temat bezpieczeństwa strefy bałtyckiej. Dzisiaj poinformuję o tych wszystkich rzeczach, które zostały ustalone i które wejdą w życie - mówił.

Czarzasty: Nawrocki może wygrać

Włodzimierz Czarzasty w Porannej rozmowie powiedział, że według niego bardzo prawdopodobne jest, że popierany przez PiS Karol Nawrocki, może wygrać wybory prezydenckie w maju.

Uważam, że może wygrać dlatego, że w tej chwili, jeżeli chodzi o pana Trzaskowskiego, to ma ewidentnie tendencje spadkowe. Mówię o badaniach sondażowych, a pan Nawrocki ma ewidentnie tendencje wzrostowe. Ja oczywiście, żeby była jasność wspieram Magdalenę Biejat - powiedział przewodniczący Lewicy.

Przypomnijmy, że według najnowszego sondażu prezydenckiego firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM topnieje przewaga Rafała Trzaskowskiego nad Karolem Nawrockim. Kandydata KO popiera niespełna 30 proc. ankietowanych. Nawrocki - społeczny kandydat popierany przez PiS - może liczyć w tym badaniu na 22,6 procent poparcia.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy.

Włodzimierz Czarzasty / Marcin Suchmiel / RMF FM

