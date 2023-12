12:22

Tusk podziękował Sejmowi za wybranie go na premiera. To nietypowe expose chciałbym zakończyć czymś, co jest nietypowe w naszej historii - mówił. Odniósł się do wczorajszych badań CBOS - wynika z niego, że najwięcej Polaków od 30 lat uważa, że zwykli ludzie mają wpływ na sprawy kraju. Sądzi tak 54 proc. badanych. W poprzednim badaniu z lutego 2020 r. takie poczucie wpływu miało 26 proc. badanych. Dwa razy więcej w ciągu tak krótkiego czasu - podkreślał Tusk.

12:15

Wiem, że to expose jest nietypowe, tak jak jest nietypowa sytuacja, w której się znaleźliśmy - po raz pierwszy w historii to Sejm desygnował kandydata na premiera - mówił Tusk. Potem zreflektował się, że nie przedstawił Dariusza Wieczorka, który ma stanąć na czele resortu nauki.

12:10

Tomasz Siemoniak będzie koordynował służby specjalne. Bardzo się cieszę, że będę współpracował z człowiekiem odpowiedzialnym, racjonalnym, patriotą - jednym słowem normalnym. Wiemy dobrze, ile ma pan roboty przed sobą - dodał Tusk.

Bartłomiej Sienkiewicz będzie kierował Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lepszego człowieka na uporządkowanie sytuacji, m.in. w sferze mediów publicznych, które zniszczyliście, (nie ma - przyp. red.) - stwierdził Tusk.

Ministrem ds. UE ma być Adam Szłapka. Lider Nowoczesnej i człowiek naprawdę nowoczesny - skomentował Tusk.

Maciej Berek ma być członkiem Rady Ministrów, ma być odpowiedzialny za cały proces legislacji.

12:06

Ministrem sportu będzie Sławomir Nitras. Tusk zapowiedział, że Nitras będzie odbudowywał ideę Orlików.

Donald Tusk ogłasza, że Sławomir Nitras będzie ministrem sportu, fragment z transmisji Sejmu RMF FM

Marzena Okła-Drewnowicz będzie odpowiadała za politykę senioralną.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie ministrem funduszy i polityki regionalnej. To będzie naprawdę bardzo silmy element tego nowego rządu - stwierdził Tusk.

Ministrem rolnictwa zostanie Czesław Siekierski. Do pomocy będzie miał pan Michała Kołodziejczaka. To jest bardzo obiecujący duet - stwierdził Tusk.

12:00

Prawa kobiet i równość to rzecz, która wymaga ministry/ministra - będzie nią pani Katarzyna Kotula - zapowiedział Tusk.

Ministrem zdrowia będzie Izabela Leszczyna. Tusk podkreślał, że to trudna rola i zapewnił, że jej misja nie jest misją straceńczą i Polacy zobaczą, że można mądrze wykorzystywać środki w ochronie zdrowia.

Ministrem edukacji będzie Barbara Nowacka.

11:56

Ministrem rozwoju i techonologii ma być Krzysztof Hetman. Znamy się wiele lat - podkreślał Tusk. Jak zapewniał, Hetman rozumie znaczenie funduszy europejskich. Ministrem infrastruktury ma zostać Dariusz Klimczak. Żadna inwestycja w Polsce nie będzie inwestycją, która doprowadza do tragedii polskich rodzin - mówił Tusk nawiązując do budowy CPK i wywłaszczeń. Zapowiedział, że przyszłość CPK rozstrzygnie się w sposób transparentny, zdecydują o niej m.in. eksperci.

11:50

Paulina Hennig-Kloska będzie kierowała resortem klimatu i środowiska. Już przeszła bardzo poważny test, sprawdziliście to już w boju, że jest kobietą bardzo dzielną, odporną na ataki, kompetentą - uzasadniał Tusk. Polska nie będzie śmietniskiem Europy, nie będzie więcej tych nielegalnie płonących składowisk, dramatczny obraz lasów, które znikały na naszych oczach i wyjeżdżały do Chin, to się skończyło - zapowiedział.

11:42

Borys Budka będzie odpowiadał za aktywa państwowe. Tusk zapowiedział błyskawiczny audyt w spółkach Skarbu Państwa. Aktywa państwowe stały się pod waszymi rządami symbolem nepotyzmu - mówił Tusk do Zjednoczonej Prawicy.

Ministerstwem Przemysłu, zlokalizowanym na Śląsku, pokieruje prof. Marzena Czarnecka. Wybitna specjalistka od m.in. kwestii energetycznych, kobieta stamtąd, to ministerstwo będzie także koordynowało działania na rzecz Śląska - zapowiadał.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk będzie powołana na urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Tusk dodawał, że zarówno Dziemanowicz-Bąk, jak i inne panie minister, będą pracowały nad tym, by kobiety natychmiast odczuły radykalną poprawę jeśli chodzi o ich prawa, godność, bezpieczeństwo - niezależnie od własnych poglądów. Wy mi o dzieciach chcecie mówić, jak się dziećmi opiekować, czy wnukami - skomentował złośliwe uwagi padające z sejmowej sali.

Jan Grabiec będzie kierował pracami kancelarii premiera.

11:34

Marcin Kierwiński będzie sprawował urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jak podkreślał Tusk, jednym z najważniejszych zadań będzie rozwiązanie problemu blokady na granicy polsko-ukraińskiej. Ministrem sprawiedliwości będzie prof. Adam Bodnar. Musi odbudować coś, co zostało zrujnowane - podkreślał Donald Tusk. Zostaje ministrem sprawiedliwości m.in. dlatego, że będziemy szukali takich sposobów działania, które pokażą, że korupcja nie będzie bezkarna - zapowiedział. Prof. Bodnar dostał ode mnie propozycję zostania ministrem sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, bo nie należy do żadnej partii. Umówiliśmy się, że prokuratura będzie działała w sposób szybki - dodał. Za finanse będzie odpowiadał Andrzej Domański. Agnieszka Buczyńska będzie odpowiadała za szeroko pojęte społeczeństwo obywatelskie - zapowiedział Tusk. Dodawał, że poprzednia władza niszczyła Polskę samorządną.

11:30

Drugim wicepremierem w naszym rządzie będzie pan Krzysztof Gawkowski, odpowiedzialny za cyfryzację - zapowiadał Tusk. Obaj wicepremierzy będą współodpowiedzialni za to, żeby nasza armia była zbudowana na nowoczesnych fundamentach - dodał. Pana Radosława Sikorskiego nie muszę przedstawiać. Nie będę przedstawiał jego życiorysu, bo pewnie bym zawstydził kilku aktywnych bohaterów ostatnich dni - powiedział z przekąsem. Tak, jest szansa, że w czwartek i piątek przywiozę z Brukseli te upragnione, wyczekiwane miliardy euro - zapowiedział. Wrócę z Brukseli z tymi załatwionymi pieniędzmi. I powiem, że udało się być w ciągu kilku pierwszych dni naszych rządów być przyzwoitym i że to się nam wszystkim opłaciło - stwierdził.

11:25

Donald Tusk mówi o przygotowaniu do zabezpieczenia bezpieczeństwa militarnego Polski. Zaprezentował pierwszego wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zależy nam bardzo, by na czele tego resortu stał pełnowymiarowy polityk, młody i doświadczony - mówił. My się nie pokłócimy, przez cztery lata będziemy solidarne, z wzajemnym szacunkiem, z przyjaźnią, z przekonaniem, że razem można zrobić więcej, z własnymi pomysłami, ambicjami, będziemy czuwali nad tym, żeby koalicja współpracowała harmonijnie, solidarnie, te nadzieje, że ta kadencja potrwa krócej, to płonne nadzieje - skomentował Tusk. Jak podkreślał, obecnie nadzór nad polskim wojskiem to coś kluczowego.

11:24

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zwrócił się do Piotra Glińskiego, posła PiS: "Panie pośle Gliński, gwiazdka już niedługo, a pan cały czas o tych ośmiu gwiazdkach".

11:23

Donald Tusk zapowiedział, że odpowie na wszystkie pytania posłów.

11:21

Będziemy wspierali każdego, kto chce pracować albo tych, którzy nie mogą i potrzebują pomocy - deklarował Tusk.

11:17

Koalicja 15 października ma już gotowe projekty i plan działania, jak np. kasowy PIT. Zapowiedział też urlop dla małych przedsiębiorców, odstąpienie od płacenia ZUS-u, kiedy ich mała firma nie jest aktywna. Dodał, że żadne uprawnienia nie zostaną zabrane. Zapewnił, że od 1 stycznia wynagrodzenia dla nauczycieli wzrosną o 30 proc. Wynagrodzenia dla całej strefy budżetowej wzrosną o 20 proc. Zapewnił też, że będzie "babciowe", czyli 1500 zł miesięcznie dla rodzin, które potrzebują opieki nad małymi dziećmi.

11:14

Jeszcze nie ma naszego rządu, a już jest in vitro - komentował Tusk. Podkreślał też, że nie może uwierzyć w to, że dotychczas rządzący odstąpili od pilnowania granicy w czasie protestu przewoźników. Przyszli ministrowie tego rządu siedzieli ze mną całymi godzinami na szukanie sposobu na rozwiązanie problemów na granicy polsko-ukraińskiej - stwierdził. Te projekty będą zrealizowane natychmiast - zapewnił. Na pytanie z sali o wiatraki, stwierdził, że wiatraki będą alternatywnym źródłem energii w Polsce.

11:11

Będziemy bardzo konkretnie zająć się czyszczeniem. Bez tego nie ruszymy, bez wyczyszczenia tej stajni Augiasza - stwierdził.

11:08

Program przyszłego rządu pisali Polacy, z którymi spotykaliśmy się przez ostatnie dwa lata. To program do bólu konkretny - mówił. Kiedy wy przez te dwa miesiące marnowaliście czas, wykorzystywaliście ten czas do tego, by materialnie zabezpieczyć swoich kolegów i koleżanki. Za kilkadziesiąt godzin uzyskamy dostęp do dokumentacji, jak wygląda naprawdę budżet - zapowiedział.

11:05

Donald Tusk nawiązał do kryzysu migracyjnego. Chciałbym, żeby to wreszcie dotarło do wszystkich obecnych w tej izbie, że z kryzysem migracyjnym czy kryzysem klimatycznym nie poradzi sobie pojedyncze państwo. Chcę, żeby Polska wzięła odpowiedzialność za ochronę europejskich granic. W programie mojego rządu nie będzie miejsca na handel wizami, polska wschodnia granica będzie granicą szczelną - zapewnił Tusk. Można ochronić polską granice i równocześnie być ludzkim - mówił. Polska ma być bezpieczna i osiągniemy ideał bezpiecznego państwa. Polska może być najbezpieczniejszym miejscem na ziemi - stwierdził.

10:57

Donald Tusk podkreślał, że sprawa Ukrainy powinna połączyć wszystkich polityków. Jak mówił, nie ma żadnej alternatywy dla myślenia o pomocy Ukrainie. Nie mogę słuchać innych polityków zagranicznych, którzy mówią o zmęczeniu sytuacją w Ukrainie - dodawał. Zapewniał, że będzie domagał się od początku wzmocnienia pomocy dla Ukrainy. Jak podkreślał, że nie może to oznaczać braku serdecznej asertywności jeżeli chodzi o interesy polskich przedsiębiorców. Pełne polskie zaangażowanie na rzecz walczącej Ukrainy i równocześnie będziemy bardzo precyzyjnie pilnować polskich interesów w relacji z każdym sąsiadem Polski - dodał. Wydaje mi się, że do niektórych nie dotarło, o co tak naprawdę toczy się ta wojna - zauważył. Dzisiaj Ukraina krwawi także dlatego, bo Ukraińcy i Ukrainy zamarzyli o tym, by Ukraina była taka jak inne państwa Zachodu - mówił. Tylko zjednoczony Zachód, zjednoczona Europa, może pomóc Ukrainie wygrać tę wojnę - dodał.

10:54

Tusk mówił, że udawanie, iż zagrożeniem dla Polski są partnerzy z NATO i UE to szalona gra. Nikt na tej sali nie ma prawa udawać, że nie zna wysokości tej stawki. Samotna Polska to Polska narażona na największe ryzyka - mówił. Wzywam wszystkich, żebyście mi pomogli w odbudowaniu pozycji Polski po to, żeby to Polska decydowała, jak ma wyglądać Unia Europejska - dodał. Polska nie ma żadnego powodu i polscy politycy nie powinni mieć żadnego powodu, żeby czuć kompleksy wobec kogokolwiek - mówił. Nowa koalicja rządowa gwarantuje, że wrócimy na miejsce Polsce należne - zapewnił.

10:50

Tusk podkreślał, że Polska będzie silnym ogniwem NATO, sojusznikiem USA i odzyska pozycję lidera Unii Europejskiej.

10:47

Nie możemy udawać, że żyjemy w świecie, który pozwala na niekończące się swary. Na świecie robi się naprawdę niebezpiecznie. Nie muszę państwa przekonywać, że naród podzielony z władzą narażony będzie wielokrotnie bardziej na ryzyka, które targają światem i naszym regionem - ocenił Tusk. Slogan, że "siła jest w jedności", to nie jest slogan, to pierwsze polityczne przykazanie - dodał.

10:44

Nie ma nic ważniejszego dla nowoczesnego narodu jak zestaw praw i obowiązków wspólny dla każdego - podkreślił.

10:42

Kocham moją ojczyznę, Polskę, bez pamięci. Nie wyobrażam sobie polityki bez miłości - mówił Donald Tusk.

10:40

Skoro jesteśmy tak różni, mamy różne poglądy, gdzie indziej szukamy inspiracji do bycia dobrym - to jest to bogactwo, nasz naród - zauważył Tusk. Podkreślał, że trzeba móc różnić się bezpiecznie, z szacunkiem.

10:37

Donald Tusk wspomina prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Nie mogę i nie chcę wyrzucić z momentu tego symbolicznego momentu, gdy wzywał do solidarności. Chcę, żebyśmy pamiętali o wszystkich bez wyjątku ofiarach pogardy, nienawiści - mówił. Chcę, żeby 15 października był dniem odrodzenia autentycznej solidarności i poszanowania wspólnoty. Ludzie się różnią, ale chcemy być wspólnotą - podkreślał.

10:29

Donald Tusk odczytuje Manifest zwykłego, szarego Człowieka, czyli Piotra Szczęsnego, który w 2017 r. dokonał samopodpalenia. Jak podkreślał Tusk, już 6 lat temu ktoś tak precyzyjnie nazwał lęki, niepokoje, złość, jaka rodziła się w polskich sercach. Piotr Szczęsny, szary człowiek, spłonął jesienią 2017 r. - dodawał Tusk. Nie, panie pośle, nie rozpłaczę się - mówił Tusk do jednego z parlamentarzystów. A marszałek Sejmu Szymon Hołownia upominał, by zachować powagę w obliczu śmierci człowieka.

10:26

Ruch 15 października narodził się od mówienia prawdy, bez ogródek i zafałszowań. Narodził się na długo przed moim powrotem do polskiej polityki - mówił. Jestem przekonany, że dzisiejszy dzień jest konsekwencją tego, że niektóre i niektórzy z was odważyli się wyjść na ulicę - dodawał. Donald Tusk dziękował m.in. członkom KOD.

10:25

Wyborcy wyłonili w głosowaniu nową rządową koalicję, którą będziemy nazywać od dzisiaj koalicją 15 października - mówił Tusk.

10:23

Donald Tusk podziękował "wszystkim, którzy przez te lata nie zwątpili w to, że Polska może być lepsza, że może być najlepszym miejscem na ziemi". Chciałby, podziękować Polsce, jestem bardzo dumny z naszego kraju, z Polek i Polaków - mówił. Jestem przekonany, że 15 października dołączy do symbolicznych dat w naszej historii. Myślę, że przejdzie do historii trochę jako dzień pokojowego buntu na rzecz wolności i demokracji - podkreślał.

10:20

Rozpoczęło się expose Donalda Tuska. Szef PO nawiązał do swojego expose sprzed 16 lat. Przypomniał, że mówił wtedy trzy godziny. Skomentował, że dziś skupi się na najważniejszych sprawach. Za nami bardzo brutalna i spektakularna kampania wyborcza - mówił.

10:13

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wznowił posiedzenie Sejmu. Wśród gości są m.in. byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski.