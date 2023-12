Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. Za głosowało 248 posłów, przeciw było 201 osób. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Donald Tusk w Sejmie / Marcin Obara / PAP

W głosowaniu za wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska zagłosowała cała większość sejmowa - wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy. Przeciw było 182 posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości, 16 posłów Konfederacji i 3 reprezentantów Kukiz'15.

W czasie głosowania nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska nieobecnych było 10 posłów. Ośmioro z nich to przedstawiciele klubu Prawa i Sprawiedliwości (Jan Krzysztof Ardanowski, Krzysztof Lipiec, Grzegorz Matusiak, Anna Schmidt, Agnieszka Ścigaj, Teresa Wilk, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom i Zbigniew Ziobro). Głosu nie oddali również dwa przedstawiciele Konfederacji - jeden to wykluczony wcześniej za swój skandaliczny wybryk Grzegorz Braun, a drugim był Sławomir Mentzen.



Obszerną relację z expose Donalda Tuska i debaty, która odbyła się później, możecie znaleźć tutaj. Odpowiedzi na zadane przez posłów pytania nowy premier ma przedstawić im na piśmie.

Dostaniecie tę odpowiedź (...) na piśmie do czasu, kiedy spotkamy się następny raz w tej sali, a więc to będzie początek przyszłego tygodnia - zapewnił Donald Tusk.

Zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska odbędzie się w środę o godz. 9.

Umówiliśmy się na jutro, na godz. 9 rano, na zaprzysiężenie rządu, aby umożliwić rządowi jak najszybsze, jak najsprawniejsze funkcjonowanie. Premier Tusk powiedział, że chce zdążyć na spotkanie ws. Bałkanów zaplanowane już jutro po południu i później na dalsze obrady Rady Europejskiej. Powiedziałem, że dostosujemy godzinę, by mógł zdążyć załatwić wszystkie sprawy rządowe na miejscu, które trzeba załatwić w pierwszym inauguracyjnym dniu działania rządu, a następnie by mógł się spokojnie udać, by prowadzić sprawy państwowe - powiedział prezydent Andrzej Duda, pytany o poniedziałkowe spotkanie z liderem Platformy Obywatelskiej.