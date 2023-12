Burza w Sejmie po wyborze Donalda Tuska na premiera. "Wiem jedno: pan jest niemieckim agentem" - powiedział Jarosław Kaczyński z mównicy sejmowej zwracając się do szefa Platformy Obywatelskiej.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przemawia na sali obrad Sejmu / Paweł Supernak / PAP

W godzinach wieczornych Sejm zdecydował w sprawie wyboru Donalda Tuska na nowego premiera. Opowiedziało się za nim 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Tusk do Kaczyńskiego

Po wyborze szefa Platformy Obywatelskiej na nowego prezesa Rady Ministrów, głos zabrał Donald Tusk. Skierował on słowa m.in. do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jak powiedział, każdego dnia słyszał teksty z telewizji typu "Tusk do Berlina". Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurskiego (byłego prezesa TVP - PAP). Kiedy nagrał tę płytę, twój brat, Lech Kaczyński, powiedział do mnie, publicznie, że takiego łajdaka świat nie widział - powiedział Tusk.

Dlatego - jak mówił - chciał dedykować zwycięstwo obu swoim dziadkom. Obaj byli kolejarzami, relikwią w naszym domu do dziś jest karta żywnościowa Polaka, którą w Gdańsku miało kilkaset osób, bo więcej się nie odważyło być Polakiem w czasie okupacji. Obaj spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych, kiedy 90 proc. ludzi uciekało z dawnego Wolnego Miasta Gdańsk i wybrało Niemcy. Pośród kilku tysięcy, którzy pozostali, było dwóch moich dziadków, Polaków, Józef Tusk i Franciszek Dawidowski - powiedział Tusk.

Następnie parlamentarzyści odśpiewali hymn polski.

Kaczyński do Tuska

Drodzy państwo, na tym zakończyliśmy rozpatrywanie porządku dziennego zaplanowanego na dzień 11 grudnia - mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, gdy w stronę mównicy kierował się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Z sali sejmowej ktoś krzyknął pytanie: "w jakim trybie?". Jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża - stwierdził szef PiS.

Panie pośle, czy to w ramach sprostowania? - zapytał Szymon Hołownia.

Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno: pan jest niemieckim agentem - powiedział Jarosław Kaczyński w kierunku Donalda Tuska.

Panie pośle, proszę opuścić mównicę - dodał marszałek Sejmu. Dziwne są tego rodzaju obelgi rzucane w takim momencie i w takim dniu panie pośle Kaczyńskiego - podkreślił.