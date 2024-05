Z udziałem premiera Donalda Tuska i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Katowicach rozpocznie się dziś doroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Na ich przyjazd czekają rolnicy. Chcą pokazać swój sprzeciw wobec Europejskiego Zielonego Ładu.

Rolniczy protest w Katowicach / Anna Kropaczek / RMF FM

W Katowicach o godzinie 10:00 rozpocznie się Europejski Kongres Gospodarczy. W inauguracji wydarzenia wezmą udział przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Donald Tusk.

Przed Międzynarodowym Centrum Kongresowym demonstrację zapowiedzieli rolnicy. Chcą pokazać swój sprzeciw wobec Europejskiego Zielonego Ładu. Jest ich tam kilkudziesięciu. Mają ze sobą banery.

Zapowiadają, że będzie ich więcej, mają przyjechać do Katowic rolnicy nie tylko ze Śląska, ale także z innych części Polski.

Nie chcemy pokazać tylko gościom, którzy tu przyjadą, o co nam chodzi, ale też naszym rządzącym. Uważamy, że nic się nie dzieje w naszej sprawie. To, co rząd poczynił, te rekompensaty, spowodowało tylko podzielenie naszego środowiska. To jest zagrywka rządu. Konkretnych rozwiązań nie ma - usłyszała od rolników dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek.

/ Anna Kropaczek / RMF FM

Na 10 maja NSZZ "Solidarność" i NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" zapowiedziały w Warszawie demonstrację przeciwko Zielonemu Ładowi.

Europejski Zielony Ład to unijna strategia będąca odpowiedzią na problemy wynikające ze zmian klimatycznych i degradacji środowiska naturalnego. Jednym z jej założeń jest doprowadzenie tego, by w 2050 roku Unia osiągnęła neutralność klimatyczną.