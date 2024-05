Wraca protest rolników w Poznaniu. W środę kilkadziesiąt maszyn wyjedzie na ulice stolicy Wielkopolski. Miasto nie będzie całkowicie zablokowane - zapewniają organizatorzy protestu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rolnicy znów wyjadą na ulice Poznania. Kilkadziesiąt maszyn ma pojawić się jutro (środa) w ścisłym centrum miasta.

Nie zapominamy o Zielonym Ładzie zwłaszcza teraz, przed wyborami do europarlamentu - zaznaczają protestujący. Ciągniki zaczną wjeżdżać do stolicy Wielkopolski około 8:30, a sam protest rozpocznie się pół godziny później i potrwa do 11.

Między 7 a 9 maja w Katowicach odbywać się będzie European Economic Congress, w którym uczestniczyć będzie między innymi Ursula von der Leyen. Z tej okazji chcemy pokazać że nie jest tutaj mile widzianym gościem. Po drugie chcemy pokazać mieszkańcom miasta, że nie poddajemy się, mimo że ostatnie 3 miesiące spędzone na setkach rozmów z politykami każdego szczebla, nie przyniosły prawie nic, wręcz przeciwnie, UE w tym Polska otwiera się jeszcze bardziej na napływ towarów spoza unii - przekazują rolnicy z organizacji Rola Wielkopolski.

Ciągniki zablokują jeden pas wzdłuż ulicy Roosevelta w Poznaniu. Rolnicy zapowiadają, że protest nie powinien w znacznym stopniu utrudniać dnia poznaniakom.