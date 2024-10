Po kilku nieprzyjemnych pogodowo dniach na horyzoncie pojawia się promyk nadziei na lepszą aurę w drugiej połowie miesiąca. Nie wszędzie jednak słupki na termometrach będą równie wysokie. W których regionach kraju można liczyć na złotą polską jesień?

Prognoza pogody na koniec października / Shutterstock

Końcówka października pod znakiem złotej polskiej jesieni

Po kilku ponurych dniach od wtorku do kraju zacznie stopniowo wkraczać ocieplenie.

Nad Polską zacznie rozbudowywać się wyż. Zacznie do nas napływać powietrze z południowego zachodu, a nawet z rejonu Morza Śródziemnego - wyjaśnia w rozmowie reporterką RMF FM Anną Zakrzewską synoptyk IMGW Anna Gryczman.

Na wyższą temperaturę mogą liczyć szczególnie mieszkańcy zachodniej Polski.

Jednocześnie ten region Polski, w przeciwieństwie do wschodniej części kraju, nie będzie zagrożony nocnymi przymrozkami - prognozuje synoptyk. We wtorek będzie pogodnie w zachodniej połowie kraju. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno z przejaśnieniami, a miejscami występować będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C do 13 st. C, a na Podhalu około 7 st. C. Co istotne, uspokoi się także wiatr, zwłaszcza na zachodzie kraju - dodaje.



Jeszcze cieplej zrobi się w czwartek. Temperatura maksymalna wyniesie wówczas od 11 st. C na wschodzie do nawet 17 st. C na południowym zachodzie kraju. Takie wartości, jak zapewnia synoptyk, utrzymają się przez kolejne dni.