Urodziny dziecka w Krakowie można świętować w nietypowy sposób. Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza rodziców z pociechami do wspólnego sadzenia drzew.

Tegoroczna akcja "Park Krakowian" odbędzie się w listopadzie, ale zapisy ruszają w najbliższy czwartek - 17 października o godz. 9.00.



W tym roku posadzimy 250 nowych grabów, klonów, dębów i jaworów. Drzewa będą symbolizowały małych Krakowian. Sprzęt do sadzenia zapewniamy. Polecamy zabrać dobry humor, siły do pracy i odpowiednie obuwie, bo - jak to przy sadzeniu bywa - można się trochę ubrudzić. Poprzez akcję chcemy integrować rodziny i edukować młode pokolenie - mówi Sylwia Groń-Ząbek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Jak dodaje Sylwia Groń-Ząbek, "sadzenie to nie wszystko, potem rodzice i ich pociechy będą mogły dalej dbać o rośliny i obserwować, jak rosną drzewa". W końcu ten proces przypomina rozwój dzieci - dopowiedziała Groń-Ząbek.



W stolicy Małopolski akcja "Park Krakowian" odbywa się od 2017 roku. Do tej pory rodzice wspólnie z dziećmi posadzili już ponad 1800 drzew.

Zgłoszenie do tegorocznej akcji będzie można wysłać przez specjalny formularz, który 17 października zostanie zamieszczony na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej.