Dwie osoby zginęły na miejscu, a jedna, ciężko ranna, została zabrana do szpitala - to tragiczny bilans wypadku w miejscowości Trzylatków w powiecie grójeckim na Mazowszu. "Do tragedii doszło na drodze wojewódzkiej nr 725" - poinformował nas słuchacz, pan Hubert, na Gorącą Linię RMF FM.

/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu / Państwowa Straż Pożarna W poniedziałek na drodze wojewódzkiej nr 725 w miejscowości Trzylatków koło Grójca na Mazowszu doszło do czołowego zderzenia osobówki z tirem. Dwie osoby zginęły na miejscu. Informację potwierdziła RMF FM rzeczniczka tamtejszej policji. Jedna osoba jest ranna, została przetransportowana śmigłowcem do szpitala - dodała w rozmowie z RMF FM mł. asp. Agata Sławińska z KPP w Grójcu. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami, osobówka zjechała na przeciwległy pas ruchu i uderzyła w ciężarówkę. Z auta osobowego zostały strzępy, cysterna natomiast wjechała do rowu. "Trasa zablokowana jest w obu kierunkach" - podała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu po godz. 13. / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu / Państwowa Straż Pożarna / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu / Państwowa Straż Pożarna / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu / Państwowa Straż Pożarna Artykuł w trakcie aktualizacji.





Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.