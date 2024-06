W działania zaangażowanych jest ponad 100 zastępów. Strażacy wyjeżdżają głównie do połamanych drzew, ale i pozrywanych dachów.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami w pasie od woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego po dolnośląskie i opolskie.

IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 120-130 km/h. Lokalnie może pojawić się grad; możliwe są też trąby powietrzne. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 3:00 w poniedziałek.

Na pozostałym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami drugiego i pierwszego stopnia. Aktualne ostrzeżenia IMGW można sprawdzić TUTAJ .