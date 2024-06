Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami dla woj.: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz drugiego stopnia dla województw w zachodniej części i centralnej części kraju, a także na południu. Alerty zostały wydane również w związku z upałami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Alerty trzeciego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami dla województw: pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Można spodziewać się znaczących zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Alerty drugiego stopnia

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w niedzielę w zachodniej i centralnej części kraju, a także na południu. Obejmują one województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz częściowo lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Burze prognozowane są od godziny 14. "Miejscami burzom będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 120 km/h; lokalnie grad" - czytamy we wpisie opublikowanym w niedzielę rano przez IMGW na portalu X.