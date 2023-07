Dziś niemal w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, a nawet burze z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla większości województw wydał już ostrzeżenia. Dyżurny synoptyk IMGW Wodnej Michał Kowalski informuje, że będzie ciepło. W niektórych miejscach termometry pokażą nawet do 28 stopni.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Aktualne ostrzeżenia IMGW obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim,

kujawsko-pomorskim,

pomorskim,

wielkopolskim,

lubuskim,

dolnośląskim

łódzkim,

śląskim,

małopolskim,

podkarpackim,

świętokrzyskim,

mazowieckim.

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burze z dużym prawdopodobieństwem mogą występować od godz. 16 do 24. "Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad" - przekazało IMGW.

Gdzie jest burza? Sprawdź aktualną mapę pogody

Gdzie pada?

Jaka jest temperatura?

Prognoza pogody na sobotę

Synoptycy prognozują, że zachmurzenie będzie dziś umiarkowane, okresami duże. Za wyjątkiem północnego wschodu miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu oraz burze. Najsilniejsze będą na zachodzie i północnym zachodzie. Podczas burz opady wyniosą do 25 mm. Na pozostałym obszarze mogą wystąpić słabsze burze i opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 23 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, 24-26 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 28 stopni na południowym zachodzie. W obszarach podgórskich Karpat ok. 20 stopni.