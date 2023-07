Teatralna premiera w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 3. część "Strażników Galaktyki" dostępna online. Kinowa premiera filmu "Mavka i strażnicy lasu". Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Powstańcza premiera teatralna

1 sierpnia o północy odbędzie się premiera spektaklu teatralnego "Cisza" w reżyserii Michała Zadary. Przedstawienie można będzie zobaczyć w Sali pod Liberatorem Muzeum Powstania Warszawskiego.

"Cisza" składa się z dwóch części. W jednej jest dużo słów, w drugiej ani jednego dźwięku. Pierwsza część spektaklu to refleksja na temat losów niemieckich zbrodniarzy wojennych. Niektórzy zostali osądzeni. Większość wiodła jednak spokojne życie, podczas gdy ich ofiary zostały tego pozbawione. To, że świat nie jest sprawiedliwy, nie jest zaskoczeniem. Pytanie, jakie mechanizmy są potrzebne, by taki się jednak, przynajmniej w części, stał. Druga część spektaklu to jednoaktówka. Nie usłyszymy w niej ani jednego dźwięku. Barbara Wysocka, Jacek Poniedziałek, Rafał Stachowiak i Mariusz Zaniewski odtwarzają scenę spotkania niemieckiego zbrodniarza wojennego z dziennikarzem z Polski 35 lat po wojnie.

"Żadna odpowiedź na ludobójstwo nie jest możliwa, tak jak niemożliwe jest tworzenie sztuki o ludobójstwie. Możliwe jest tylko doświadczenie ciszy. Obie części to próba artystycznej analizy naszego doświadczenia jako spadkobierców ludobójstwa w Polsce i świadków zbrodni rosyjskich w Ukrainie" - piszą w zapowiedzi twórcy spektaklu.

"Strażnicy Galaktyki vol.3" online

Film "Strażnicy Galaktyki vol.3" 2 sierpnia trafi na platformę Disney+. Reżyserem trzeciej części przebojowej trylogii z uniwersum Marvela jest James Gunn.

Film na dużych ekranach zarobił na całym świecie ponad 840 milionów dolarów. W superprodukcji wystąpili m.in. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn i Vin Diesel.

Według magazynu "Variety", blisko 90-dniowa przerwa między premierami kinową a streamingową to już w Disney+ reguła. Wcześniej blisko 3 miesiące na premierę w tym serwisie czekały inne hity Marvela: "Ant-Man i Osa: Kwantomania" oraz "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu".

"Mavka i strażnicy lasu"

4 sierpnia w polskich kinach pojawi się film "Mavka i strażnicy lasu". Animacja oparta jest na arcydziele klasycznego baśniowego dramatu Łesi Ukrainki, wybitnej ukraińskiej pisarki.

Nad filmem pracowało na różnych etapach 400 twórców. Pokazano w nim 80 lokacji m.in. w karpackich i poleskich lasach, a także prawdziwą ukraińską wioskę Vilkovo i kanion Buky. Rysownicy stworzyli do tej produkcji aż 130 pięknych postaci w 170 odsłonach. Prawa do filmu zostały już nabyte przez ponad 80 krajów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

"Mavka i strażnicy lasu" to piękna baśń o uczuciu rodzącym się między człowiekiem a istotną z lasu. Ale też opowieść o tym, jak ważna jest natura i co możemy zrobić by ją chronić. Twórcy filmu zwracają uwagę na problem wycinek lasów, kłusownictwa, czy niezorganizowanej turystyki. W filmie pojawia się 13 gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.

"Mavka i strażnicy lasu" to animacja stworzona ze szczegółowym odwzorowaniem elementów słowiańskich tradycji, kultury i folkloru.