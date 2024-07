Tej treści alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa został wcześniej w poniedziałek rozesłany do części mieszkańców województw podkarpackiego i małopolskiego. Chodzi konkretnie o powiaty: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, miasto Nowy Sącz, suski, tatrzański (woj. małopolskie), bieszczadzki, jasielski, miasto Krosno, krośnieński, leski, sanocki (woj. podkarpackie).

Upał, tropikalne noce i burze w Polsce

Od wtorku w Polsce znów będzie bardzo gorąco. Po krótkiej przerwie powraca upalne lato, ale IMGW ostrzega także przed burzami.

We wtorek w kraju będzie upalnie: 30 st. C w centrum, na zachodzie i na południu. Najchłodniej będzie nad samym morzem - około 24 st. C. Bez upałów także w północnych powiatach woj. pomorskiego i Warmii (26-27 st. C). Wiatr przeważnie słaby z kierunków wschodnich, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, północno-wschodni.

Także noce będą bardzo ciepłe, nawet do 20 stopni, co oznacza tzw. noc tropikalną.