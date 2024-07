W całej Polsce upały, najchłodniej nad morzem

We wtorek w całym kraju będzie słonecznie, tylko na krańcach południowych Małopolski i Podkarpacia spodziewane są wzrosty zachmurzenia i opadów deszczu, a także burze w górach i w terenach podgórskich, z opadami maksymalnie do 15-20 mm i wiatrem w porywach do 60km/h.

W całym kraju wystąpią upały: 30 st. C w centrum, na zachodzie i na południu. Najchłodniej będzie nad samym morzem - około 24 st. C. Bez upałów także w północnych powiatach woj. pomorskiego i Warmii (26-27 st. C). Wiatr przeważnie słaby z kierunków wschodnich, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, północno-wschodni.

W nocy bez opadów, cała noc będzie pogodna, na południu mogą pojawić się mgły 200-300 m. Noc przeważnie od 16 do 18 st. C, ale na południu i na zachodzie miejscami 19-20 st. C. Tam, gdzie temperatura utrzyma się na poziomie 20 st. C, noc może być tropikalna - poinformowała Śmigrodzka.

Wiatr będzie stopniowo nasilał się od zachodu, może być porywisty na zachodzie i nad morzem, porywy maksymalnie do 45 km/h, przeważnie wystąpi wiatr wschodni i południowo-wschodni.

Zniszczenia po burzach na Podkarpaciu

W niedzielę przez Podkarpacie przeszły gwałtowne burze. Strażacy interweniowali w sumie 310 razy. Pomagali wypompowywać wodę z zalanych budynków, usuwali połamane drzewa i zabezpieczali uszkodzone dachy. Wiele domów wciąż nie ma prądu.

Najwięcej interwencji było w powiecie strzyżowskim. Tam strażacy wyjeżdżali 124 razy.

W poniedziałek w okolicach Rzeszowa i Krosna w wielu domach wciąż nie było prądu.