Późnym popołudniem przelotne opady deszczu oraz burze możliwe na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i na zachodnich granicach Wielkopolski (suma opadów w trakcie burz do 20 mm). Temperatury maksymalne w kraju wyniosą przeważnie od 25 do 28 st. C. Jeszcze cieplej będzie na krańcach południowych - około 30, 32 st. C. Nieco chłodniejsza pogoda będzie zaś nad morzem - temperatura wyniesie tam od 20 do 22 st. C.

Groźny pogodowo weekend: grad i trąby powietrzne

Jak zapowiadają synoptycy, noc z piątku na sobotę będzie bardzo niebezpieczna.

Spodziewane są opady deszczu oraz burze z opadami dużego gradu. Synoptyk przestrzegł przed możliwymi trąbami powietrznymi, w szczególności w południowej Polsce, gdzie zjawiska pogodowe i burze mogą być najbardziej ekstremalne.