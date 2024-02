Wiatr stopniowo zacznie słabnąć. Jeszcze tylko przed południem w południowej połowie kraju jego porywy mogą osiągać prędkość do ok. 70 km/h. W północnej części kraju nie powinny przekroczyć ok. 50-60 km/h. Wiać będzie z zachodu i północnego zachodu.

Nadal w Polsce obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne: