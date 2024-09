Zlewnia górnej Wisły

W wyniku prognozowanych intensywnych opadów deszczu zwłaszcza na obszarze woj. śląskiego spodziewane są wzrosty poziomu wody punktowo do strefy wody wysokiej. Na Gostyni w Bojszowach poziom wody może przekroczyć stan ostrzegawczy.

Z powodu prognozowanych dalszych intensywnych opadów deszczu w kolejnej dobie na rzekach woj. śląskiego spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, w pierwszej części dnia (piątek) istnieje niewielkie prawdopodobieństwo punktowych przekroczeń stanów ostrzegawczych. Jednocześnie sytuacja może się pogarszać w kolejnych dobach.

Zlewnia dopływów górnej i środkowej Odry

Na górnej Odrze prognozowana jest tendencja wzrostowa stanów wody w strefie wody początkowo niskiej, a następnie średniej, w Chałupkach może osiągnąć strefę wody wysokiej.

Na Odrze skanalizowanej stany wody będą ulegały wahaniom zależnym od pracy jazów i stopni wodnych, lokalnie z tendencją wzrostową. Stany będą układać się w strefie stanów średnich, odcinkami niskich (Brzeg, Oława, Malczyce), punktowo z możliwością osiągnięcia stanów wysokich (Brzeg Dolny).

Na Odrze środkowej swobodnie płynącej stany wody będą miały przebieg wyrównany w strefie wody niskiej, na odcinku Połęcko - Słubice zaznaczy się tendencja wzrostowa.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry prognozowane są przeważnie wahania i stopniowe wzrosty stanów wody, na ogół w strefie wody niskiej i średniej, miejscami wysokiej. Silne opady deszczu mogą spowodować lokalne, gwałtowne wzrosty, zwłaszcza w zlewniach górskich i podgórskich, które mogą skutkować przekroczeniami stanów umownych. W Odolanowie na Baryczy stany wody będą rosły powyżej stanu alarmowego. Większe wahania stanów wody mogą wystąpić też na odcinkach rzek poniżej zbiorników energetycznych, m.in. na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Kwisie oraz Bobrze.

Prognozowana sytuacja hydrologiczna od piątku do poniedziałku

Od piątku do poniedziałku należy spodziewać się wzrostów stanów wody wraz z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych. Sytuacja zaznaczy się szczególnie na sudeckich dopływach Odry. Szczególnie niebezpiecznie będzie w zlewniach Osobłogi, Nysy Kłodzkiej, górnego Bobru i Kwisy oraz Oławy, Ślęzy, Bystrzycy i Kaczawy. Na rzekach Kotliny Kłodzkiej wystąpią istotne przekroczenia stanu alarmowego.

Od piątku intensywne opady deszczu będą występowały też w zlewni górnej Wisły, co będzie miało wpływ na sytuację hydrologiczną, w szczególności na karpackich dopływach rzeki Wisły.

Największe przyrosty stanów wody są prognozowane od piątku do poniedziałku. Początkowo zagrożenie występować będzie na mniejszych ciekach i w górnych odcinkach głównych rzek. W wyniku prognozowanych, bardzo intensywnych opadów, szczególnie w obszarach zurbanizowanych wystąpią podtopienia. Istnieje zagrożenie pojawienia się powodzi błyskawicznych. W dalszych dniach woda powodziowa spływać będzie w dół zlewni, powodując wzrosty stanu wody i przekroczenia stanów umownych na głównych rzekach.

Obowiązujące ostrzeżenia

IMGW przypomina o obowiązujących ostrzeżeniach meteorologicznych dot. prognozowanych intensywnych opadów deszczu. Ostrzeżenia 3. stopnia zostały wydane dla woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i obowiązują do poniedziałku do godz. 7. Ostrzeżenia 2. stopnia obowiązują w części woj. wielkopolskiego i łódzkiego do soboty do godz. 6. Ostrzeżenia 1. stopnia obowiązują w części woj. kujawsko-pomorskiego.

Ostrzeżenia hydrologiczne przed wezbraniami 2. i 3. stopnia obowiązują dla woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Ponadto część Polski pokryta jest ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną - podaje IMGW.