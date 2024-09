"Opadów ekstremalnych, nawalnych spodziewamy się z piątku na sobotę" - mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia w internetowym Radiu RMF24. Stwierdził też, że miasto jest dużo lepiej przygotowane na przyjęcie wielkiej wody niż w 1997 roku. Służby dysponują milionem worków z piaskiem.

Jacek Sutryk / Wojciech Olkusnik/ / East News

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sutryk: Jeżeli chodzi o sytuację na Odrze, to póki co wszystko jest pod kontrolą

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że od czwartku do niedzieli na Dolnym Śląsku spadnie do 150 litrów wody na metr kwadratowy. Wrocław szykuje się na wielką wodę. Powołano sztab kryzysowy, odwołano wszystkie imprezy miejskie oraz opróżniono zbiorniki retencyjne i kolektory burzowe.

O przygotowaniach na przyjęcie wielkiej wody opowiadał w internetowym Radiu RMF24 Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Wrocław w gotowości

Sytuacja zmienia się właściwie z każdą godziną - mówił przed południem prezydent dziennikarzowi RMF24 Piotrowi Salakowi.

Robimy stały przegląd i monitorowanie instalacji retencyjnej i kolektorów burzowych w mieście. One zostały w opróżnione, są przygotowane na przyjęcie tych ponadwymiarowych opadów - zapewnił Jacek Sutryk.

Dodał, że wszystkie spółki i jednostek, które odpowiadają za infrastrukturę krytyczną, są w gotowości, zmobilizowano dodatkowe zespoły ludzi.

Miejsca zagrożone zalaniem

Które rejony Wrocławia są najbardziej zagrożone? - pytał Piotr Salak.

Najbardziej newralgiczne są miejsca najniżej położone. Wrocław wydaje się być miastem o takim ukształtowaniu terenu, gdzie nie ma dość dużych różnic, ale jednak one występują. I to są np. miejsca przy przejazdach kolejowych, mostach, wiaduktach. Tam zawsze są naturalne obniżenia terenu, woda się zawsze zbiera. Tam nasza czujność będzie też największa - mówił prezydent Wrocławia.

Wielu mieszkańców Wrocławia pamięta doskonale 1997 rok i tamtą katastrofalną powódź. Myśli pan, że jest zagrożenie, że będzie powtórka z historii? - pytał Piotr Salak.

Myślę, że nie. Jeżeli chodzi o sytuację na Odrze, to na razie wszystko jest pod kontrolą. W poprzedniej kadencji samorządu uzupełniliśmy sieć wałów przeciwpowodziowych, zrobiliśmy dużą inwestycję na Ślęzoujściu. To był ostatni krytyczny odcinek, który wymagał naprawienia - mówił prezydent w RMF24.

Też pamiętam powódź roku '97 i jesteśmy w dużo, dużo lepszej sytuacji - zapewnił Sutryk.

Od razu jednak dodał: Sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych godzinach. Opadów ekstremalnych, nawalnych spodziewamy się z piątku na sobotę.

Milion worków z piaskiem

Worki z piaskiem nie są rozkładane na ulicach, ale kopce z piaskiem są już przygotowane. Będzie można napełnić milion worków.

Jacek Sutryk zaapelował też do mieszkańców, by samodzielnie zabezpieczyli miejsca na swoich posesjach i w sąsiedztwie - wszędzie tam, gdzie w przeszłości dochodziło do podtopień.

Gdzie zwrócić się po pomoc?

Na koniec dziennikarz RMF24 zapytał, co ma zrobić mieszkaniec Wrocławia, kiedy zobaczy, że sytuacja staje się niebezpieczna, a strażacy mają pełne ręce roboty i wszystkie służby są zajęte?

Warto sytuacje krytyczne zgłaszać do Centrum Zarządzania Kryzysowego albo do naszych dyspozytorów w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta pod numerem telefonu 19 501. Oni będą każdą taką sytuację odnotowywać i w zależności od od tego, jak ona będzie pilna, będą te zgłoszenia realizować - mówi Sutryk.