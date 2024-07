Dziś w samo południe zaczną obowiązywać alerty drugiego stopnia dotyczące ponad trzydziestostopniowej temperatury w województwie podkarpackim, na Lubelszczyźnie, we wschodniej części Mazowsza, a także na południu Podlasia. Dla tych regionów oraz dla Małopolski wydano również ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami.

Aktualna prognoza pogody. IMGW wydało ostrzeżenia / Lukas Jonaitis / Shutterstock

Pogoda w niedzielę, 7 lipca. Dla części kraju wydano alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed upałami i burzami w niedzielę od godz. 12:00 do godz. 20:00.

Skwar (od 30 do 32 st. C) oraz burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 85 km lub 90km/h, a lokalnie grad, wystąpią najprawdopodobniej na południowo-wschodnim krańcu Polski w województwach:

małopolskim,

lubelskim,

podkarpackim,

we wschodniej części mazowieckiego,

na południu podlaskiego.