Na 3 miesiące został aresztowany 26-letni sprawca piątkowego wypadku w Borzęcinie Dużym na Mazowszu. To on po pijanemu wjechał w rowerzystów, którzy byli na chodniku. 12-letni chłopiec zginął na miejscu, a jego rówieśnik został ranny.

Rower 12-latka, który przeżył wypadek / Magdalena Grajnert / RMF FM

Przeprowadzenie czynności z zatrzymanym 26-latkiem było początkowo planowane na niedzielę. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba przekazał jednak, że udało się je przeprowadzić w sobotę wieczorem, po wytrzeźwieniu sprawcy.

Wypadek na ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym miał miejsce w piątek po godzinie 16.50. Podczas wyprzedzania kierowca bmw wjechał w rowerzystów, którzy byli na chodniku.

12-letni chłopiec zginął na miejscu wypadku. Jego rówieśnik został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jego życie nie jest zagrożone.

Badanie wykazało, że 26-letni kierowca bmw miał prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Pobrano od niego krew do badań na obecność narkotyków.

Miejsce wypadku / Magdalena Grajnert / RMF FM

Mieszkam tutaj, słyszałem ten wypadek. Pisk opon i zaraz huk, jakby opona ciężarówki wybuchła - tak piątkowe wydarzenia relacjonował w rozmowie z RMF FM brat 12-latka, który przeżył potrącenie. To jest wielkie szczęście. Mógł jechać po drugiej stronie chodnika i to on by zginął - podkreślał.





