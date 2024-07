30. piłkarz w historii

Turek Mert Muldur jest 30. piłkarzem w historii, który strzelił samobójczego gola w mistrzostwach Europy. Do własnej bramki trafił w sobotnim meczu ćwierćfinałowym z Holandią (1:2).

To 10. samobój w trwającej, 17. edycji imprezy. Do wyrównania rekordu z poprzedniej edycji brakuje jeszcze jednego.

W tym roku meczu otwarcia własnego bramkarza pokonał reprezentant gospodarzy Antonio Ruediger, a później do niewłaściwej bramki piłkę posłali również: Austriak Maximilian Woeber, Czech Robin Hranac, Albańczyk Klaus Gjasula, Włoch Riccardo Calafiori, Turek Samet Akaydin, Holender Donyell Malen, Hiszpan Robin Le Normand i Belg Jan Vertonghen.

Na liście pechowców jest Wojciech Szczęsny z meczu Biało-Czerwonych ze Słowacją (1:2) w Sankt Petersburgu 14 czerwca 2021 roku.

Składy

Oto składy obu drużyn:

Holandia: Bart Verbruggen - Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Ake (73. Micky van de Ven) - Jerdy Schouten, Xavi Simons (87. Joshua Zirkzee), Tijjani Reijnders (73. Joey Veerman) - Steven Bergwijn (46. Wout Weghorst), Memphis Depay (87. Jeremy Frimpong), Cody Gakpo;

Turcja: Mert Gunok - Mert Muldur (82. Zeki Celik), Kaan Ayhan (89. Semih Kilicsoy), Samet Akaydin (82. Cenk Tosun), Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu - Baris Alper Yilmaz, Salih Ozcan (77. Okay Yokuslu), Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz (77. Kerem Akturkoglu) - Arda Guler.

Holandia zmierzy się w środowym połfinale z Anglikami, którzy wyeliminowali dziś w ćwierćfinale po rzutach karnych Szwajcarię.

"Wilczy salut" i zatrzymany marsz Turków

Przed meczem policja zatrzymała marsz tureckich kibiców na stadion w Berlinie. Powodem było masowe wykonywanie "wilczego salutu", kojarzonego z "Szarymi Wilkami", największą ekstremistyczną grupą działającą w Turcji.

Kiedy wiele osób wykonuje ten sam gest, staje się to demonstracją polityczną, a marsz kibiców piłki nożnej nie jest demonstracją polityczną" - oświadczyła rzeczniczka policji Valeska Jakubowski.

Taki sam gest wykonał obrońca reprezentacji Turcji Merih Demiral , zdobywca dwóch bramek w meczu 1/8 finału z Austrią (2:1), za co UEFA ukarała go zawieszeniem na dwa mecze. Jakubowski przyznała, że okazywanie tego gestu nie jest w Niemczech zakazane, ale potwierdziła, że doszło do kilku zatrzymań.