Argentyńskie MSZ z zadowoleniem przyjęło porozumienie o oddaniu przez Wielką Brytanię zwierzchnictwa nad wyspami Czagos Mauritiusowi. "To zachęcający przykład w kwestii negocjacji Falklandów (Malwinów), o które Argentyna toczyła wojnę z Brytyjczykami" - ocenił resort.

Na zdjęciu: Falklandy / Shutterstock

"Mamy do czynienia z historycznym wydarzeniem w procesie dekolonizacji, które potwierdza wagę dialogu, negocjacji dyplomatycznych i pokojowych środków rozwiązywania sporów między krajami" - napisano w komunikacie resortu w Buenos Aires.



"Argentyna widzi w tym porozumieniu zachęcający przykład, by dalej pracować na rzecz poważnego i konstruktywnego dialogu ze Zjednoczonym Królestwem w celu budowy zaufania potrzebnego do wznowienia negocjacji w sprawie suwerenności nad Malwinami" - dodano.

Archipelag Czagos - ostatnia brytyjska kolonia w Afryce

Gubernatorka pozostających zamorskim terytorium Wielkiej Brytanii Falklandów Alison Blake oświadczyła jednak, że "historyczny i prawny kontekst archipelagu Czagos i Falklandów jest bardzo odmienny" i zapewniła o "niezachwianym zaangażowaniu" Londynu na rzecz "obrony suwerenności".



W ramach ogłoszonego w tym tygodniu porozumienia Wielka Brytania zobowiązała się do przekazania Mauritiusowi zwierzchnictwa nad leżącym na Oceanie Indyjskim archipelagiem Czagos, określanym jako "ostatnia brytyjska kolonia w Afryce" - podała BBC.

Zwierzchnictwo nad wyspami od 50 lat było przedmiotem sporu pomiędzy państwami. W myśl porozumienia baza wojskowa znajdująca się jednej z wysp archipelagu, Diego Garcia, pozostanie jednak pod jurysdykcją brytyjsko-amerykańską przez co najmniej 99 lat.

Wieloletni spór o wyspy

Argentyna od dawna domaga się suwerenności nad leżącymi w południowo-zachodniej części Oceanu Atlantyckiego Falklandami, które oddalone są o ok. 450 km od jej wybrzeża i o 12 tys. km od Wielkiej Brytanii.

W kwietniu 1982 roku dokonała zbrojnej inwazji na wyspy, które jednak zostały odzyskane przez wojska brytyjskie. W ciągu dwu i pół miesiąca wojny zginęło 255 brytyjskich żołnierzy, trzech mieszkańców wysp i 649 Argentyńczyków.



W 2013 roku na wyspach odbyło się referendum, w którym 99,8 proc. głosujących opowiedziało się za utrzymaniem ich statusu jako terytorium zamorskiego Wielkiej Brytanii.