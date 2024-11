Resort edukacji chce zmienić próg obecności na zajęciach, od którego uczeń może być klasyfikowany. Obecnie wynosi on 50 proc. Nie jest jeszcze jasne, do jakiego poziomu zostanie podniesiony.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Rzeczpospolita" informowała kilka dni temu, że próg obecności może zostać podniesiony nawet do 70 proc. Nie może być tak, że uczeń może nie pojawić się w szkole przez pół semestru, a i tak zda. To się musi zmienić - mówiła dziennikowi osoba bliska kierownictwu MEN.

Jesteśmy chyba jedynym takim krajem, w którym 50 proc. nieusprawiedliwionych nieobecności z danego przedmiotu dopuszcza do zdania - stwierdziła minister edukacji Barbara Nowacka w Radiu TOK FM. To zaburza proces uczenia. To jedna z rzeczy, na którą najbardziej żalą się nauczyciele, że nie są w stanie dobrze prowadzić lekcji, jeśli mają tak masowe nieobecności - zaznaczyła.

Minister edukacji Barbara Nowacka / Adam Warżawa / PAP

Nowacka przyznała, że zmiany będą konsultowane ze związkami zawodowymi. Jednocześnie zaprzeczyła, że próg obecności miałby zostać podniesiony aż do 70 proc.