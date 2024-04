W Tatrach obowiązuje obecnie drugi, czyli umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. "Przyzwyczailiśmy się w ostatnich dniach do temperatury sięgającej powyżej 20 stopni C, a tu nadciąga ochłodzenie. Wysoko w Tatrach spadł śnieg i trzeba było podwyższyć stopień zagrożenia lawinowego" - mówi reporterowi RMF RM Maciejowi Pałahickiemu ratownik dyżurny TOPR Jakub Hornowski.

Śnieg w rejonie Kasprowego Wierchu / Grzegorz Momot / PAP

Co oznacza drugi stopień zagrożenia lawinowego?

Drugi stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna na niektórych zboczach jest umiarkowanie związana, na stromych stokach możliwe jest wyzwolenie lawiny. Z kolei poniżej 1700 m n.p.m. istnieje zagrożenie lawinami gruntowymi.

Jak informuje TOPR, stopień zagrożenia lawinowego nie powinien zmienić się w najbliższym czasie.

Ostrzeżenia dla turystów w Tatrach

Tatrzański Parki Narodowy przestrzega turystów przed wyprawami wysoko w góry. Warunki są niekorzystne. Opady śniegu w połączeniu z zachmurzeniem znacznie ograniczają widoczność i utrudniają orientację w terenie. Dodatkowo w partiach graniowych wieje silny wiatr.

Uważać należy również w rejonie tatrzańskich stawów, które rozmarzają. TPN apeluje do turystów, by nie wchodzili na tafle lodu: jest on bardzo cienki, z łatwością może się załamać.

Turyści powinni zachować szczególną ostrożność na szlaku pomiędzy Halą Ornak a Przełęczą Iwaniacką. Uszkodzone są tam poręcze mostków.