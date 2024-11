Wiatr do wieczora będzie słaby i umiarkowany. Miejscami na Pomorzu porywisty w kierunkach zachodnich.

W nocy temperatura w obszarach podgórskich spadnie do minus 5 st. C.

W sobotę na krańcach południowo wschodnich, do godziny 10 obowiązywać będzie ostrzeżenie o marznących opadach, więc miejscami mogą one powodować gołoledź.

Rano lokalnie będą występować mgły ograniczające widzialność do około 300 m, a w Dolinie Wisły - do 100 m.

W sobotę pogoda ma być najładniejsza i najcieplejsza, zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C lokalnie na Wschodzie do 10 st. C w Polsce centralnej i na Południu, a maksymalna temperatura w rejonie województwa małopolskiego to nawet 11 st. C.

W niedzielę czeka nas zmiana pogody. Przez Polskę będzie przemieszczać się chłodny front atmosferyczny i ponownie zrobi się trochę chłodniej - zaznaczył synoptyk IMGW Jakub Gawron.