Ostrzeżenie 1. stopnia przed silnym wiatrem dla południa oraz północy Polski wydał w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W niedzielę wystąpią natomiast opady deszczu i deszczu ze śniegiem. "W kolejnych dniach nadal może silnie wiać, natomiast w drugiej części tygodnia pojawi się prawdziwie zimowa aura" - poinformowała synoptyczka IMGW Ewa Łapińska.

/ Shutterstock

IMGW wydało alerty. Nad morzem i w górach powieje najsilniej

W sobotę niemal w całym kraju - z wyjątkiem słonecznej Małopolski - występuje zachmurzenie.

Od godzin popołudniowych przewidujemy już rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na południu Lubelszczyzny, przez 5-7 st. C na wschodzie kraju, do 9 st. C na zachodzie, 8-9 st. C w centrum i 10 st. C na południu - wskazała synoptyczka Ewa Łapińska.

IMGW wydało ostrzeżenia dla północy i południa Polski przed porywistym wiatrem. Najsilniejsze porywy wystąpią nad morzem (do około 70-75 km/h) i w rejonach podgórskich (do 75-80 km/h).

Alerty obowiązują od soboty, od godz. 18:30 do niedzieli, do godz. 16:00.