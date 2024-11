W kolejnych dniach czeka nas duże ochłodzenie. W nocy temperatura spadnie poniżej zera - informuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Spadek temperatury i silny wiatr

Po ostatnich ciepłych dniach, czeka nas duże ochłodzenie - temperatura w nocy spadnie poniżej zera. IMGW ostrzega też przez silnym wiatrem.



W kolejnych dniach temperatura w dzień wyniesie 6-12 st. Celsjusza, w nocy będą spadki poniżej zera - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman.



Deszcz i deszcz ze śniegiem

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie wzrastać. W całym kraju będzie ono duże, tylko lokalnie może się przejaśniać.

Możemy też spodziewać się deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem.



Temperatura minimalna wyniesie od 2 st. C lokalnie na północy, około 5-6 st. C w centrum, nawet do 9 st. C na południu.

Wiatr będzie dość silny, w porywach do 60 km/h, a na północy do 90 km/h. Nad morzem wiatr może osiągnąć nawet do 100 km/h.



Temperatura spadnie poniżej zera

W sobotę na południu początkowo zachmurzenie będzie duże, któremu towarzyszyć będą przelotne opady deszczu.



Temperatura w sobotę będzie wyraźnie niższa, od 6 st. C na Suwalszczyźnie, ok. 8 st. C w centrum do 11 st. C na południu.