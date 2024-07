Burze, a lokalnie grad i trąby powietrzne - te groźne zjawiska pogodowe mogą wystąpić dziś w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego oraz trzeciego - najwyższego - stopnia.

Gdzie jest burza? Aktualna prognoza pogody / IgorZh/meteo.imgw.pl/ / Shutterstock

Pogoda w środę, 10 lipca. Przed nami upał, ulewy i wichury

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami wydano dla województw:

zachodniopomorskiego,

lubuskiego,

części pomorskiego,

części wielkopolskiego,

części dolnośląskiego.

Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi burzami obejmują szczególnie powiaty m.in. słupski, pilski, poznański czy legnicki. W tej strefie trzeba się liczyć z ulewnymi opadami do 80 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 120 km/h.

"Prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu miejscami do 55 mm, lokalnie do 80 mm oraz porywy wiatru do około 90 km/h, lokalnie120 km/h. Miejscami grad. Lokalnie możliwa trąba powietrzna (...). Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu" - alarmuje IMGW.

/ IMGW / Materiały prasowe

Pozostała część kraju również w alertach. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami prognozowane są w pasie obejmującym od północy:

Trójmiasto,

Bydgoszcz,

Konin,

Kalisz,

Wrocław,

Wałbrzych.

Jedynie wschodnia część kraju pozostaje bez ostrzeżeń przed burzami, ale dziś - zgodnie z prognozami IMGW - cała Polska widnieje na mapie czerwono w związku z upałami. 35 st. C w cieniu prognozują synoptycy w Lesznie, Zielonej Górze, Opolu i Wrocławiu.