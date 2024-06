W województwie śląskim najwięcej zgłoszeń dotyczących zniszczeń po burzach pochodzi z okolic Raciborza, Rybnika i Częstochowy. Głownie chodzi o usuwanie skutków silnego wiatru.

W miejscowości Pstrążna miało dojść do uszkodzenia kilku dachów. Strażacy mieli problem, żeby tam dojechać, bo musieli usuwać z dróg powalone drzewa i konary.



Alert RCB dla 11 województw

Aktualny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wydany w związku z burzami obejmuje 11 województw. "Uwaga! Dziś i w nocy (19/20.06) burze, ulewny deszcz, grad i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które możne porwać wiatr" - SMS-y o takiej treści rozesłano do mieszkańców województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz części powiatów Wielkopolski i Podlasia.

RCB podaje, że prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami może spaść grad - nawet o średnicy dochodzącej do 6 cm.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami