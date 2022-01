Brytyjska poczta wyemituje w przyszłym tygodni serię 12 znaczków pocztowych poświęconych zespołowi The Rolling Stones, który obchodzi w tym roku 60-lecie założenia - poinformowała we wtorek Royal Mail, przedstawiając ich wzory.

W projektowaniu serii znaczków brali udział członkowie The Rolling Stones - Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood.

Na ośmiu znaczkach znajdują się zdjęcia z koncertów zespołu na przestrzeni dekad - od 1969 r. w londyńskim Hyde Parku do 2019 r. w East Rutherford w USA, na dwóch są wspólne portretowe zdjęcia zespołu, a na kolejnych dwóch miniatury plakatów z tras koncertowych.

Wcześniej na znaczkach The Beatles, Pink Floyd i Queen

The Rolling Stones są dopiero czwartym zespołem rockowym, który został uhonorowany w ten sposób przez Royal Mail.



Wcześniej na znaczki pocztowe trafiły grupy The Beatles w 2007 r., Pink Floyd w 2016 r. i Queen w 2020 r. Niewiele zespołów w historii rocka zdołało zrobić tak bogatą i wszechstronną karierę jak The Rolling Stones. Stworzyli jedne z najbardziej kultowych i inspirujących albumów współczesnej muzyki, dając przełomowe występy na żywo - powiedział David Gold, dyrektor do spraw publicznych w Royal Mail.



Znaczki dostępne będą w sprzedaży od czwartku 20 stycznia.