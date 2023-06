Katowice przygotowują się do 158. urodzin. Tradycją już jest, że kierownictwo artystyczne nad specjalnym, jednorazowym koncertem urodzinowym miasto powierza artystom. Dziś poznaliśmy tegorocznych gospodarzy - to Mrozu i Grubson.

Mrozu i Grubson dyrektorami artystycznymi urodzinowego koncertu "Kocham Katowice" / Anna Kropaczek / RMF FM - reporter

Będzie to koncert przesiąknięty bluesem - Śląsk i blues mają ze sobą wiele wspólnego. Jestem z Dolnego Śląska, ale to nie przeszkadza, żeby połączyć siły z Tomaszem i dodać do tego jeszcze szczyptę funku, hip-hopu, soulu i rock and rolla - mówi Mrozu.

Koncert urodzinowy "Kocham Katowice" wypełnia zawsze unikalny repertuar. To nie będzie playlista koncertowa, którą gramy na co dzień. Będą specjalne utwory, będą też covery śląskie - podkreśla Grubson. Artyści zapowiedzieli, że już zaprosili do udziału w koncercie m.in. Małgorzatę Ostrowską, Kubę Badacha i Zalię.

Dyrektorami artystycznymi urodzinowych koncertów "Kocham Katowice" byli do tej pory: Organek, Abradab, Krzysztof Zalewski, Brodka, Vito Bambino.

Poprzednie kolaboracje artystów realizujących urodzinowe koncerty wspominamy do dzisiaj, dlatego pozostawiamy formułę i zapraszamy do roli dyrektora artystycznego wyjątkowy duet. Łączymy ze sobą artystów z dwóch zupełnie innych muzycznych światów. Wierzę, że Mrozu i Grubson, wraz z zaproszonymi przez siebie gośćmi, przygotują wyjątkową muzyczną ucztę z okazji 158 urodzin Katowic - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W tym roku urodzinowy koncert wraca do Strefy Kultury. Ta przestrzeń świetnie sprawdza się przy organizacji tego typu wydarzeń jak festiwale czy koncerty - dodaje prezydent.

Koncert plenerowy Urodzin Miasta "Kocham Katowice" zaplanowano na 9 września w Strefie Kultury. Wstęp będzie wolny.

Strefa Kultury / Anna Kropaczek / RMF FM - reporter

Wielkie muzyczne święto - Urodziny Miasta "Kocham Katowice" to nie jedyna atrakcja w związku z przypadającą 11 września 158 rocznicą nadania Katowicom praw miejskich.

Z tej okazji w dniach 1-17 września na katowickim Rynku odbędzie się Jarmark Urodzinowy. Dodatkowo w programie obchodów przewidziano oczywiście Uroczystą Sesję Rady Miasta oraz odsłonięcie popiersia Franciszka Pieczki w Galerii Artystycznej.